Lukijalta: Jätevedenpuhdistamoa tarvitsevat kaikki—Pelkkää kaupallista penkkiurheilua ei kannata ylen määrin tukea

Etelä-Saimaassa 28.8. oli juttu Lappeenrannan jätevesipuhdistamon tilanteesta. Sitä lukiessa tuli väkisin mieleen toinen saman suuruusluokan hanke, nimittäin kansiareena.

Nuo kaksi hanketta herättävät suuren ihmetyksen ja hämmästyksen tavallisen kaupunkilaisen mielessä. Jätevedenpuhdistamo on ollut vuosia aina silloin tällöin uutisena lehdissä tai jossain muussa mediassa. Hankkeen kanssa on puuhasteltu pitkään ja mitä on saatu aikaan? Vain kuluja, ja edelleen seisotaan kuitenkin lähtöruudussa etsimässä noppaa.

Lienee itsestään selvää, että jätevesiasiat on hoidettava pikaisesti kuntoon. Siis maksoi mitä maksoi ja puhdistamo rakenteille pian. Kotikaupunkimme yliopistossa on uutistietojen mukaan maailmanlaajuista osaamista veden käsittelystä, joten aika korkeatasoista asiantuntija-apua saa läheltä. Ja uskoisin, että myös edullisesti.

Jäteveden purkupaikan sijainti saisi olla vaikka kaupunginlahti, niin puhdasta täytyy jäteveden olla, että edes siellä se ei saa aiheuttaa haittaa.

Meillä ihmetellään, kun Pietari ei saa jätevesiasioitaan hoidettua. Jos Lappeenranta olisi asukasluvultaan yhtä suuri kuin Pietari, tällä meidän mentaliteetilla täällä olisi paljon Pietaria suurempi ongelma. Ei puhuttaisi Rakkolan joesta vaan Rakkolan avoviemäristä.

Tätä Lappeenrannan uutta jätevedenpuhdistamoa tarvitsee jokainen lappeenrantalainen ja on sen myös veronmaksajana ansainnut.

Toinen megahanke, kansiareena, on vain pienen joukon unelma jostain, johon tällä kaupungilla ei tosiaankaan ole varaa. Konsultit laskevat ja pudistelevat päitään, mutta kun laskut joku maksaa, niin konsultoidaan.

Onhan nyt ilmaantunut uutisiin muitakin liikuntapaikkahankkeita, vähän kuin sieniä sateella. Tosin jotain sen kaltaista oli odotettavissa, kun kaupunkiin perustettiin päätoiminen ”liikuntarakentamisen koordinaattorin toimi”. Tuon tehtävän tarpeellisuus jo silloin ihmetytti ja herätti pienen epäilyn, että mitähän on tulossa. Tuli kansiareena. Ja vähän urheiluhallia sinne ja tänne.

On ymmärrettävää jos kaupunki panostaa terveyttä ja hyvinvointia palvelevien liikuntapaikkojen rakentamiseen ja ylläpitoon, mutta pelkkää kaupallista penkkiurheilua ei kannata ylen määrin tukea.

Eiköhän perusteta ”hallit hautaan” kansalaisliike, jonka toiminnan tarkoitus on kansalaistoiminnalla estää kalliiden ja ei kovin tarpeellisten urheilutilahankkeiden eteneminen ja tukea sitä linjaa, että ei liata meidän vesistöjämme huonolla jätteiden käsittelyllä.

Pekka Suhonen,

Lappeenranta