Lukijalta: Uskottava puolustus on tahdon asia

Erkki Heinilä kirjoittaa viisaasti: "En näe mitään järkeä sotilaallisten pelotteiden ja uhkakuvien rakentelussa."

Suoritin varusmiespalveluni 1961–62 noottikriisin jälkeisissä tunnelmissa. Tuolta ajalta muistan hyvin viholliskuvan rakentamiseen liittyvän niin sanotun vitsin: "Tulkoon vihollinen mistä tahansa, koillisesta, idästä tai kaakosta, niin ...". Eivät kaikki upseerit rakentaneet puolustustahtoa viholliskuvien varaan. Esimerkkinä tästä oli RUK:n apulaisjohtaja Latikan noottikriisiäkin sivunnut asiallinen luento. Eivät kaikki upseerin myöskään haikaile Natoon, vaikka toimituksen laatima otsikko kirjoitukseeni antoi näin ymmärtää.

Kansallinen turvallisuus on taitolaji, jossa välineilläkin on toki merkitystä, mutta tahto ratkaisee. Kansakunta puolustautuu silloinkin, kun taitamattoman ja vastuuttoman politiikan vuoksi on ajauduttu sotaan.Ajankohtaisena esimerkkinä olkoon Espanjan Katalonia. Korruptoituneista johtajistaan huolimatta katalaanit taistelevat olemassaolostaan uusfrancolaista kurinpitoa vastaan täysin ilman aseita. Uskottava puolustus onkin ensisijaisesti tahdon asia. Tätä tahtoa vahvistetaan ennen kaikkea politiikalla, joka turvaa kansalaisten toimeentulon ja ihmisarvon. On vaarallista kuvitella, että mahtava asearsenaali turvaisi pienen kansakunnan olemassaolon.

En ole historioitsija enkä tunne Pirkkalan opetusmonistetta. Omat kokemukseni ovat rajalliset. Näkemykseni nousevat muiden kirjoittamista lähteistä, joista pidän uskottavimpina brittiläisen Antony Beevorin teoksia kuten Taistelu Espanjasta, Stalingrad, Normandia 1944, Ardennit 1944, Berliini 1945 ja Pariisi miehityksen jälkeen. Autenttisin lähde on kuitenkin viisilapsisen perheen isän, kolmen sodan (talvi-, jatko- ja Lapin sota) veteraanin sotamies Vilho Munukan sotilaspassi.

Nimimerkkikirjoittajille huomautan ennakolta: En pidä itseäni nationalistina. Ratkaisu globaaleihin ongelmiin ei ole globalisaatio, vaan internationalismi, joka edellyttää kansakuntien olemassaoloa. Eihän kansojen välisyyttä voi olla ilman kansoja.



Asko, Munukka Imatra