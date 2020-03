Lukijalta: Milloin kuokka lyödään maahan?

Kyllä minä niin olen mieleni pahoittanut, kun tässä kaupungissa ei muusta enää osata puhuakaan kuin jäähallin rakentamisesta ydinkeskustaan. Olen jo vuosia sitten kuullut linjauksen, että jääurheilu keskitetään Kisapuiston alueelle. Nyt muutama mielestään idearikas toisinajattelija on keksinyt, että kaupunkia elävöitetään, kun sen keskusta myllätään taas kertaalleen auki ja rakennetaan jäähalli keskelle kaupunkia

Tätä asiaa on veivattu ja päätöstä siirretty kuukausi kuukauden jälkeen. Minulle on aivan sama, vaikka tätä veivaamista jatkuisi hamaan tulevaisuuteen. Mutta en ymmärrä, miksi sisäliikuntahallin rakentamispäätös on pitänyt kytkeä jäähallipäätöksen kanssa samaan aikaan päätettäväksi. Kysymyksessä on kuitenkin kahdesta eri hallista.

Olen saanut sen kuvan, että on periaatteellinen yhteisymmärrys siitä, että sisäliikuntahalli rakennetaan Amiksen kentän jatkoksi. Kun kerran paikka on jo likimain yhteisesti sovittu, miksi päätöstä pitää viivyttää. Ennen kun tämäkin hallihanke etenee, edessä on vielä asemakaavan muutos, eikä sekään tässä kaupungissa käden käänteessä käy. Toivonkin päättäjiltä nyt ryhtiä päätöksen tekoon, jotta edes joitain asioita saataisi liikahtamaan eteenpäin.

Itse kuulun siihen sukupolveen, jolla oli mahdollisuus harjoitella talven kylminä ja liukkaina aikoina Suomen ainoassa sisähallissa Lappeenrannassa. Meillä oli käytettävissä Puolustusvoimien maneesi läpi talven, ja se oli siihen aikaan todella merkittävä harjoittelupaikka juoksijoille. Vuoden 1964 olympialaisiin tähtäävät juoksijat kävivät täällä pitämässä harjoitusviikonloppuleirejä.

Nyt olemme viimeinen kolkka Suomessa, jossa ei ole tarjolla vastaavaa paikkaa yleisurheilijoille.

Tästä johtuen olenkin hyvin huolestunut, kuinka meillä arvostus on kääntynyt näin päälaelleen. Kuitenkin juuri Lappeenranta on tuottanut ja tuottaa edelleen olympia- ja muita edustustason urheilijoita. Miten todella arvostetaan lajia, jonka urheilijoita näkyy ja myös tunnetaan maailmalla.

Ymmärrän hyvin, että eurot ovat tiukoilla koska on paljon muitakin kohteita odottamassa vastaavia päätöksiä, mutta kun sisäliikuntahallin hintahaarukaksi olen kuullut 5–8 miljoonaan euroa, puhutaan aivan toisenlaisista summista kuin jäähallihankkeen osalta.

Voihan tässä hyvinkin olla, että moni päättäjä ei tällä vaalikaudella uskalla painaa vielä sitä nappia, että jäähalli lähtisi rakentumaan vaan odottelee ensi kevään kuntavaalit, minkä jälkeen on taas turvassa. Tosi on kuitenkin, että tämä hallipäätös tulee osaltaan näkymään kuntavaalituloksessa, minkä on osoittanut nyt jo kaupungissa käyty keskustelu asian tiimoilta.

Kyllä minä niin mieleni pahoitan jos vielä pitkään pitää sitä sisäliikuntahallia odottaa.

Sulo Tuuliainen

kulttuuri- ja liikuntalautakunnan jäsen (sdp)