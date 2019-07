Lukijalta: EU-puheenjohtajuus ja Suomen etu

Suomalaisia ovat aivan aiheesta pöyristyttäneet punavihreän hallituksen ministerien kommentit, joiden mukaan Suomi ei aja EU-puheenjohtajamaana suomalaisten etua, vaan Euroopan etua.

Maamme EU-politiikka on aina ollut harmillisen naiivia – on lähdetty takki auki Euroopan isoihin pöytiin, leikkimään ”kokoistaan suurempaa vaikuttajaa”. Näin ei kokemukseni mukaan kannata toimia, koska kaikilla mailla on omat tavoitteensa, joita ne myös ajavat eivätkä pyydä sitä keltään anteeksi.

Toki jokainen ymmärtää, että olisi naurettavaa julistaa kovaan ääneen ajavansa omaa etuaan EU-puheenjohtajamaana. Mutta ei tätä kukaan ole tarkoittanutkaan. Kyse on siitä, mitä asioita Suomi nostaa esille ja keskusteluun.

Hallituksen mielestä Suomen tulisi nostaa ilmastonmuutos puheenjohtajakauden tärkeimmäksi teemaksi ja painottaa oikeusvaltioperiaatetta ja sosiaalista Eurooppaa. Tämä sanahelinä ei juuri hyödytä suomalaista veronmaksajaa, työntekijää tai yrittäjää.

Mielestäni Suomen tulisi sen sijaan korostaa metsäteollisuuden kilpailukykyä ja mahdollisuuksia puuvarojen hyödyntämiseen, maatalouden toimintamahdollisuuksia pohjoisessa, pohjoisia väylähankkeita ja kaupankäyntiä itään. Nämä asiat eivät ole eteläisten isojen jäsenmaiden intressissä, ja tuskin nousevat keskusteluun, ellei Suomi niitä pidä esillä.

Suomi on valitettavasti EU:n nettomaksaja nyt ja näköpiirissä olevassa tulevaisuudessa. Meidän pitäisi ajaa kaltaistemme pienten varakkaiden maiden asemaa EU:ssa. Korostaa kansallisvaltioiden päätösvaltaa ja vastustaa vireillä olevia aikeita lisätä isoja maita suosivien määräenemmistöpäätösten käyttöä.

Kansallinen etumme on vienti ja kaupankäynti – sitä ei ole muiden laskujen maksaminen ja määräysvaltaan alistuminen!

Jani Mäkelä, kansaedustaja (ps.), Lappeenranta