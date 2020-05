Lukijalta: Aina ei tarvitse mennä kauas nähdäkseen lähelle

Olemme eläneet ja elämme poikkeuksellisia aikoja. Tuskin kukaan olisi vuosi sitten osannut ennustaa, mitä käymme läpi nyt. Tämä kansa ja tämä maa on läpikäynyt monenlaisia kriisejä ja selvinnyt niistä. Kriisejä tulee jatkossakin se on varma, mutta minkälaisia sen näyttää tulevaisuus.

Jokaisesta vastoinkäymisestä olisi hyvä saada jotain mukaan, jotain mitä hyödyntää jatkossa tai tehdä paremmin. Tapaus korona on meneillään vieläkin, mutta jo nyt on hyvä suunnata katseet tulevaisuuteen vaikka edes lähelle.

Koronan aikana moni on päässyt tai joutunut tekemään etätöitä sekä hyödyntämään virtuaalisia kokous- ja neuvottelupalveluita. Se vähäinen ulkoilu ja matkailu on tapahtunut omalla lähiseudulla joko kunnan tai maakunnan alueella. Aikaa on vietetty paljon perheen kanssa sekä luonnossa.

Tuosta löytyy ainakin kolme asiaa, jotka näkisin mukaan otettavina asioina. Jatkossa jokainen kaupunki ja kunta joutuu miettimään hyvin tarkkaan välttämättömät neliöt ja rakennukset. Olisiko etätöillä ja virtuaalisilla palveluilla mahdollisuus tehdä välttämättömiä säästöjä, uskon, että olisi. Eivät ne kaikkia fyysistä läsnäoloa vaativia tehtäviä tai kokouksia korvaa, mutta pienistäkin puroista syntyy iso virta.

Luonto, kaupunki, kunta ja maakunta. Tämä aika on varmasti opettanut monelle, kuinka hieno luonto ja eri kohteita löytyy myös aivan läheltä. Mikä sen parempaa kuin laittaa raha kiertämään oman alueen yrityksiin ja palveluihin. Matkailu avartaa, vaikka se hyvin lähellä tehtäisiinkin. Välillä irtiotto kauemmas tuo varmasti näkökulmaa omaankin elinpiiriin.

Perhe ja läheisyys. Aika monella vanhempien tai isovanhempien tapaaminen on ollut mahdotonta. Yhteyttä on pidetty esimerkiksi puhelimin ja eri sovelluksin. Yhteydenpito on ainakin osalla ollut tiiviimpää ja asioista on puhuttu tavallista enemmän. Kaikilla on ollut huoli toisistaan. Mitäs tuosta matkaan? Ainakin itsellä tiiviimpi yhteydenpito, toisen muistaminen ja auttaminen sekä ne kolme tärkeintä sanaa: Mitä sinulle kuuluu?

Kai Karhukorpi

kaupunginvaltuutettu (ps.)

Lappeenranta