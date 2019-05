Lukijalta: Seurakuntatalon sulkeminen ei luo luottamusta uuden seurakunnan kyvystä säilyttää yhteisöllisyyttä ja luoda uutta Lemillä

En tiedä, onko Taipaleen seurakunnan päätös sulkea Lemin kirkkopiirin seurakuntatalo toukokuussa surullisempaa seurakuntalaisille vai itse rakennukselle. Neuvosto ei ehkä ole täysin hahmottanut, minkälaisen asian kanssa se päätöstä on ollut tekemässä. Seurakuntatalon sulkeminen on ikävien tapahtumien päätepiste, eikä luo luottamusta uuden seurakunnan kyvystä säilyttää yhteisöllisyyttä ja luoda uutta Lemillä.

Jokainen rakennus rakentaa ympärilleen paikan muistia. Niinpä seurakuntatalo ja erityisesti sen sali ovat lemiläisille erityisen tärkeitä. Sali on valkoisine kattopilareineen toiminut paitsi monien julkisten tapahtumien (adventtimyyjäiset, perhekerhot, äitienpäiväkonsertit) kokoavana tilana, mutta myös henkilökohtaisempien tilaisuuksien pitopaikkana. Monet lemiläiset muistanevat salin erityisesti viimeisten jäähyväisten ja elämän alkumetrien tärkeänä paikkana.

Jälleen kerran puututaan johonkin lemiläisten omimpaan, kylän yhteiseen traditioon.

Juuri tämä on asia, joka ei ilmeisesti ole päätöksiä tehdessä ole kirkkoneuvostolla ollut mielessä. Jälleen kerran puututaan johonkin lemiläisten omimpaan, kylän yhteiseen traditioon. Suojelumerkintä rakennuksella on sen rakennustaiteellisen arvon perusteella. Samalla se suojelee paikallisia tapoja ja traditioita, joita ulkopuolelta on varmasti hankala nähdä. Lemillä muistotilaisuudet on lähes poikkeuksetta pidetty seurakuntatalolla ja nyt tämä traditio on katkennut.

Kuuleminen ja seurakuntalaisten kuulluksi tuleminen eivät ole uuden seurakunnan vahvuuksia. Ei tässäkään tapauksessa. Ensin lähtöpassit seurakuntatalolta saivat Maaseutunaiset ja sen jälkeen neuvosto päätti sulkea koko talon kokonaan. Päätös tehtiin etäällä Lemistä, eikä tämän kevään aikana ole aktiivisesti haluttu saada seurakuntalaisia ratkaisemaan Lemin kirkkopiirin – nyt varmaan voi jo sanoa – katastrofia.

Kehottaisin kirkkoherraa uuden äärellä saapumaan seurakuntalaisten keskuuteen ja herkällä korvalla kuulemaan ja keskustelemaan vielä kerran mahdollisuuksista saada Lemin kirkkopiiri elämään. Tämänhetkiset tilaratkaisut, seurakunnan yksipuolinen viestintä sekä Lemiä näivettävät päätökset eivät rakenna luottamusta seurakuntaan.

Tämän hetken meno näyttää samalta kuin tapahtumaketjussa, joka saatteli itsepäisen Lemin seurakunnan lopulta itsenäisyyteen 1807; ei kansa taida jaksaa maksaa kirkkoherran eloa toisella paikkakunnalla ilman omia palveluita kovin pitkään. Historiaa tuntemalla voi aina välttää tekemästä samoja virheitä uudelleen.

Joonas Pokkinen, Helsinki