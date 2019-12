Lukijalta: Ei pidä ihmetellä, miksi kansa ei luota poliitikkoihin, ei kansalaisen äänellä ole enää mitään arvoa.

Edellisellä hallituskaudella osa ministereistä sai perustaa uuden puolueen kesken vaalikauden ja pestit säilyivät, kun olisi pitänyt järjestää uudet vaalit. Ja miten kävi ministerien, he ovat menneisyyttä. Nyt erosi pääministeri. Olisi luullut viimeistään tässä vaiheessa ainoaksi vaihtoehdoksi uudet vaalit. Mitä vielä, ministeriruletti pyörimään, ja taas oli uusi jako valmis. Nyt mietitään, miten käy ministerien seuraavissa vaaleissa.

Ei pidä ihmetellä, miksi kansa ei luota poliitikkoihin. Ei kansalaisen äänellä ole enää mitään arvoa.

Nyt feministisyys on noussut liitoon, Ruotsia on pidetty hyvänä oppimaana. Suomessa vihervasemmisto tuo naisnäkökantaa hyvin vahvasti esille. Tällä sektorilla naiset ovat siirtyneet vallankahvaan, aika näyttää suunnan. Enää ei puhuta tasapuolisuudesta, nyt täytetään vakansseja niin politiikassa kuin yleisesti, periaatteella "löytyisikö sopiva nainen". No kun ajatellaan tätä tehtyä vastakkainasettelua mies tai nainen, jokaisen kohdalla pitäisi mitata taidot tarkasti ja aidosti. Tuskin nainen sen parempi johtaja on kuin mieskään. Mutta mies on nykysuomessa heikoilla.

Viime vuosikymmenellä naisten esiinmarssi on ollut hyvin voimakasta. Välillä tuntuu kuin mies robottina olisi toimivampi. Mutta jokaisessa hurmoksessa on vaaransa. Niin nytkin. Menneisyydestä on liikaa esimerkkejä kun naisia on tarpeeksi pöydän ympärillä, jostain syystä näkemyserot kasvavat. Kompromissi on usein vaikea käsite. Mutta kuten usein, kaipuu on periksiantamisen merkki. Ehkä elävä mies kuitenkin on luontevampi ja joustavampi vaihtoehto, kun vielä pitäisi sitä syntyvyyttäkin jollain konstilla lisätä.

Matti Sihvonen,

Lappeenranta