Lukijalta: Eksotella ei ole lähtökohtaisesti halua puuttua hyvinvointiasemaverkostoon

Joutsenolaiset kaupunginhallituksen jäsenet ja muutama muu henkilö käynnistivät adressin keräyksen hyvinvointiaseman säilymisen puolesta. On itsestään selvää, että jokaisessa kunnassa halutaan, että oma hyvinvointiasema säilyy. Eli nyt ei kunnissa turhaan tarvitse lähteä kilpajuoksuun adressien kanssa oman hyvinvointiaseman puolustamiseksi. Eksoten hallituksessa on koko ajan puolustettu sekä Joutsenon että Sammonlahden hyvinvointiasemien säilyttämistä jo pelkästään näillä alueilla olevan suuren väestömäärän, mutta myös niiden korkealle rankatun toiminnan ja henkilöstön ansiosta. Pienten kuntien edustajat ovat hallituksessa puolustaneet ansiokkaasti omia hyvinvointiasemiaan.

Minkään kunnan hyvinvointiasemaa ei kyseenalaistettu, kun Eksotessa keväällä tehtiin päätöksiä hyvinvointiasemista. Hyvinvointiasemilla tuotetaan lakisääteisiä palveluja. Toivon, että nyt ei lähde adressin myötä syntymään väärää mielikuvaa hyvinvointiasemien lakkautusaikomuksista.

Hyvinvointiasema on yksi soten tärkeimpiä lähipalvelupisteitä.

Olen yhdessä Eksoten johtoryhmän kanssa samaa mieltä siitä, ettemme voi luvata mitään ennen kuin Eksoten yt:t on käyty , mutta myös siitä, että lähtökohtaisesti emme haluaisi puuttua hyvinvointiasemaverkostoon, josta juuri alkuvuodesta on sovittu kuntien kanssa palvelusopimuksilla. Hyvinvointiasema on yksi soten tärkeimpiä lähipalvelupisteitä.

Eipä Eksotella käytännössä olisi edes paikkaa, mihin hyvinvointiaseman henkilöstö siirtyisi tekemään työtään, eikä millekään hyvinvointiasemalle voida siirtää toisen yksikön suurta asiakaskuntaa ilman, että syntyy hirvittävät jonot ja sumput. Eri asia on sitten, voidaanko jatkossa tarjota kaikki hyvinvointiasemien palvelut juuri siten kuin nyt. Se selvinnee sitten, kun yt:t on käyty.

Toivon myös, että kaupungin- ja kunnanhallitukset itse miettivät, voisivatko ne päättää suuremmasta rahoituksesta Eksotelle kuin nyt on linjattu, ettei heikennetä asukkaiden sote-palvelujen saamista, sillä ne ovat jokaiselle kuuluvia peruspalveluja.

Marja-Liisa Vesterinen, Eksoten hallituksen puheenjohtaja (sd.)