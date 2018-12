Lukijalta: Suojeluinto korostui uudessa kalastuslaissa

Epäkurantti sote ei mennyt läpi, kun perustuslakivaliokunta totesi sen perustuslain vastaiseksi. Uusi kalastuslaki sen sijaan hyväksyttiin perustuslakia huomioimatta. Niin se kiltti pissaa, että potta soi!

Uuden kalastuslain henki perustuu pääasiassa käsitteeseen suojelu. Lain käsittelyihin liittyneissä keskusteluissa oli helppo huomata tiettyjen puolueiden edustajien vähäinen tietämys kalastuksesta ja kalataloudesta yleensäkin. Vain hokemat ”suojelu” ja ”ylikalastus” olivat iskurepliikkejä.

Lohikalat ovat tietysti suojelun ykkösprioriteetti.

Paikalliset, asiasta perillä olevat tahot tietävät, että osakuntien kalavesillä on olemassa viranomaisten hyväksymät vesialueiden käyttösuunnitelmat, joihin perustuu myös viranomaisten hyväksymät osakaskuntien säännöt. Näihin sääntöihin perustuu osakaskuntakohtaiset pyydysyksikkömäärät, joiden käyttöaste on yleensä alle 50 prosenttia. Kun Saimaalla on pääasiassa norppa-alueiden vuoksi verkkokalastusmahdollisuuksia kavennettu noin neljänneksellä, käyttöaste pienenee vielä tästäkin.

Kalastuslaki kaventaa kertakäynnin verkoilla murto-osaan ennestään kuristetusta mahdollisuudesta, joten sitten suojellaan. Lohikalat ovat tietysti suojelun ykkösprioriteetti. Käytännön verkkokalastajat tietävät kokemuksesta, että lohia saadaan harvoin verkoilla, kuten myös tiedetään, että eliittiuistelijat tavoittelevat vain lohikaloja. Siispä täytyy suunnata suojelu siihen suuntaan.

Hyvä alku lohensuojeluun olisi luopuminen kalastusalueen nyt osakaskuntien kanssa voimassaolevista virkistysaluesopimuksista ja siirtyä jo eräiden tahojen suosittelemaan ammattikalastukseen. Nyt, kun on se aika vuodesta, jolloin osakaskunnat vuosikokouksissaan tekevät päätöksiä, olisi hyvä ottaa huomioon mahdollisuudet tehdä tarpeelliset suojeluun liittyvät päätökset. Tehköön kukin mieleisensä, mutta itse huomaan olevani tosi innostunut tuosta niin sanotusta kalojen suojelusta.

Pertti Pukarinen, Puumala