Lukijalta: Verkkokalastuskieltoa heinäkuulle ajetaan kuin käärmettä pyssyyn

Onpahan mediassa melkonen myllytys käynnissä uusien heinäkuun kalastusrajoitusten puolesta. Lehdet ja Yle tuovat näkyvästi esille suojelijoiden vaatimuksen: verkkorajoitukset saatettava myös heinäkuulle muuten ei norppa pelastu. Tämä siitä huolimatta, vaikka suojelutavoitteissa ollaan monta vuotta edellä. Kuvioon ei tietenkään ole sopinut verkkokalastajan mielipide rajoituksiin.

Kansanedustajat on ahdistettu nurkkaan kyllä–ei-kysymyksillä. Vastauksista näkee, kuka heistä suhtautuu asiaan tunteella ja kuka ajatellen tavallista maalla eläjää. Heillä ei ole käytännössä mitään tekemistä rajoitusasetuksen päätöksen kanssa, sen tekee Leppä. Mutta yksikin suojelua kannattava edustaja on eduksi rajoituspolitiikan toteuttamiselle.

Suojelijat ovat usein sitä porukkaa, joille mitkään rajoitukset eivät vaikuta mitään. Osa ei tunne paikallista elämisen kulttuuria ja saatikka käyneet Saimaalla. Norppa on heille tuttu live-kamerasta ja suojeluvaatimukset perustuvat WWF:n ja median julkaisuihin, joiden perusteella verkoilla Saimaalla saadaan saaliiksi vain kuutteja. Heidän mielestä kalatkin saa kaupasta, eikä siihen tarvita pyydyksiä eikä kalastajia. Saimaa pyhitettäköön vain norpille.

Lepän asettama suojelutyöryhmä on pommitettu lähes täyteen ammattisuojelijoita ja hällä väliä -asenteella suhtautuvia järjestöjen edustajia. Yhtään verkkokalastajaa suojelualueelta ei ole suvaittu ryhmään ottaa, vaikka juuri hänen kohdalla rajoitukset ovat vaikutuksiltaan erittäin kielteisiä. Soraääniä ei hyväksytä.

Työryhmän esitys aikanaan tulee rajoituksen osalta olemaan lähes varmasti myös Lepän päätös, se takaa Bemarin takapenkin jatkossakin. Nämä hällä väliä -edustajatkin todennäköisesti hyväksyvät suojelijoiden vaatimukset, vaikka kylillä ovat sitä mieltä, että suojelutoimet ovat ylimitoitettuja. Asia on heille mukavuuskysymys, vaikka sen pitäisi olla edunvalvontaa.

Tässä asiassa ei tarvita konseksuksia vaan selviä kannanottoja puolustaen myös niitä, jotka hyödyntävät kotimaisia kalakantoja. Konsensus suojelijoiden kanssa tarkoittaa heidän vaatimusten hyväksymistä, ja kun hyväksyt yhden, niin seuraavalla sivulla on jo toinen uusi vaatimus.

Minusta ensimmäiseksi pitäisi maallikoiden vaatia puolueetonta laskentaa norppien lukumäärästä. Nykyinen noin 400 yksilön määrä on suojelijoiden keskenään sopima luku, totuuden kanssa sillä ei ole mitään tekemistä. Kiinnostavaa on, mikä on norppien lopullinen lukumäärä, jolloin rajoituksistakin voidaan luopua. Nyt puhutaan vain välitavoitteista suojatyöpaikkojen säilyttämiseksi.

Martti Laine

Puumala, Lieviskä