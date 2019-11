Lukijalta: Meluisa kauppakeskus ei toimi koulutilana—Ainoa hiljainen paikka koko koulussa ovat vessat

Lähdimme syksyllä avoimin mielin uusiin koulutiloihin Family Centerin kauppakeskukseen. Rehtorin sanojen mukaan ääni saadaan kontrolloitua. Ensimmäisillä viikoilla melu ei tuntunut haittaavan opiskelua, mutta kun se ei alkanut helpottua, siihen alkoi kiinnittää huomiota enemmän ja se alkoi häiritä opiskelua huomattavasti. Se alkoi myös pian tuntua fyysisenä pää- ja korvakipuna. Väsymys lisääntyi huomattavasti, jonka seurauksena keskittyminen herpaantui entistä enemmän. Jotkut tunnit ovat niin meluisia, että ei meinaa kuulla kunnolla opetusta tai edes vieruskaverin puhetta. Meidän mielestämme ei ole ollenkaan normaalia eikä reilua oppimistuloksiamme kohtaan, että koulussamme on jatkuvasti melua.

Tässä koulussa ei ole sekuntiakaan hiljaista. Kouluumme ei ole pystytty järjestämään yhtäkään paikkaa, jossa olisi täysin, tai edes osittain hiljaista. Ainoa hiljainen paikka koko koulussa ovat vessat.

Jotkut tunnit ovat niin meluisia, että ei meinaa kuulla kunnolla opetusta tai edes vieruskaverin puhetta.

Niin kuin meille on kahdeksan vuotta hoettu, jotkut oppilaat vain tarvitsevat täydellisen hiljaisuuden keskittyäkseen. Mitä nyt käy niille “joillekin”? Ihmettelemme, miten asiaa ei oteta koulussamme esille, sillä opettajat ovat sairaslomalla koulun takia. Sairauslomat johtavat siihen, että meillä on koko ajan sijaisia. Saman aineen sijainen voi vaihtua viikoittain, tai jopa päivittäin. Sijaiset eivät tiedä itsekään tarkalleen, missä kohtaa opetusta ollaan menossa. Oppilaat eivät saa kunnon opetusta. Itseopiskelu on lisääntynyt tämän johdosta siis suuresti.

Olemme ottaneet joidenkin opettajien kanssa käyttöön Chromebookilla olevan Meet-ryhmäpuhelun, joka toimii siten, että opettaja puhuu kuulokkeiden mikrofoniin ja oppilaat kuuntelevat omilla kuulokkeillaan. Käytäntö on väliaikaisesti kohtalainen. Jos puhelua pitäisi pitää seitsemän tuntia päivässä, se tarkoittaisi, että oppilaiden ja opettajien pitäisi pitää kuulokkeita jatkuvasti korvilla. Se vaurioittaisi korvia ja alkaisi särkeä päätä.

Koulun vaihto olisi tässä tilanteessa yksi ratkaisu. Se ei olisi ainakaan meille 9-luokkalaisille kovin järkevä ratkaisu. Meillä kielisuihkuluokkalaisilla jäisivät englanninkieliset opinnot kesken, mikä olisi harmi, sillä tykkäämme tästä ja koemme tämän hyödylliseksi tulevaisuuden kannalta. Uusi koulu olisi muutenkin tässä kohtaa opintoja suuri muutos, ja oikeastaan ainut syy siihen olisi koulumme epäonnistuneet tilat.

Koulumme ongelmista on vaikea puhua opettajien kanssa, sillä he eivät saa sanoa mielipidettään tai ottaa ollenkaan kantaa. Tämä siis tarkoittaa sitä, että oppilaat voivat spekuloida asiaa keskenään, mikä ei edesauta asiaa ollenkaan. Meluongelmaa ei ole myöskään otettu edes koulumme sisällä yhteisesti esiin ollenkaan. Valittaminen ei luonnollisestikaan auta, mutta sitä valitettavasti kuulee koko ajan ja joka paikassa. Tämä koulu ei toimi niin kuin koulun kuuluisi toimia ja se heikentää oppilaiden oppimismahdollisuuksia.

Totta kai ymmärrämme, että ei tiedetty miten tämä tila tulee toimimaan, mutta mitä nyt, kun tämä ei nähtävästi toimi? Mikä on suunnitelma nyt? Voimmeko todella jatkaa täällä koko vuoden? Ja meitä nuoremmat sekä opettajat vielä sitä seuraavankin? Tämä koulu on pidemmän päälle terveysriski.

Aino Roos ja Elina Grudinschi, Kesämäen yläkoulu, 9G, Lappeenranta