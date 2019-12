Lukijalta: Tosiasiat on syytä tunnustaa politiikassa

Kun seuraa tätä kokoomuksen nykyistä ähryämistä, muistuu mieleen Paasikiven hyvä sanonta siitä, että tosiasiat on syytä tunnustaa. Kun kokoomus masinoi lähes kaiken mikä mediaan vähänkin viittasi, suorastaan ”isänmaalliseen” sotaan, ”sosialistihallitusta” vastaan, saatiin ensin Antti Rinne luopumaan pääministerin asemasta, mutta toisella kerralla hallituksen liima kesti.

Tällä kirjoituksella en halua kieltää opposition oikeutta esittää epäluottamislausetta hallitukselle, mutta kun tosiasiassa vaihtoehto nykyiselle hallitukselle on suuri tuntemattomuus, kannattaisi hallitukselle esitettyjä välikysymysten tekoa vähentää.

Vaikka hallituksen pääministeri ehkä ylitti kysymyksellään kokoomukselta jotkin rajat, on syytä kysyä, onko oikein toisen maan ministerin sanoa Suomen pääministeriä myyntitytöksi? Ehkä tämä kysymys pitäisi muotoilla niin, että Viron ministerin sanomisen julkaiseminen hallituskriisin aikana ei ollut kovinkaan korrektia.

Kaikille, joilla on rahaa ja valtaa, on sanottava, ettei niillä enää pystytä vaikuttamaan siihen elämään, mitä demokratiaksi kutsutaan. Tämä siitäkin huolimatta, että pidän demokratian mahdollisuuksia heikkoina siinä tilanteessa, jossa voimia mitellään tosissaan. On turhaa väittää, että nyt käytävät tes-neuvottelut olisivat aikaisempia vaikeammat, sillä vaikeus on siinä, mitä tuloksia niiltä odotetaan.

Mikäli joku kuvittelee, ettei nyt ole palkankorostusten aika tai ettei niihin ole varaa, hänen kannattaisi tutustua niihin tilastoihin, jotka kertovat voittojen katoamisesta tyhjyyteen. Lienee syytä myös katsoa niitä tilastoja, jotka kertovat yrittäjien tavasta piilottaa tulojaan alhaisemman verokohtelun pääomatuloihin. Näistä tilastoista löytyy ne tosiasiat, jotka on syytä tunnustaa ennemmin tai myöhemmin.

Matti Räsänen,

Lappeenranta