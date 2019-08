Lukijalta: Valtakunnallisten eläkeläisjärjestöjen pitäisi käydä yhteisrintamassa pakkodigitalisaatiota ja pakollista itsepalvelua vastaan

ES:ssa oli 9.8. pitkä artikkeli itsepalvelusta ja sen vääjäämättömästä kasvusta vähittäiskaupassa. Näinhän se on: Koirat haukkuu, mutta karavaani kulkee. Kuitenkin jatkan haukkumista!

Minulle kyse ei ole palvelusta, vaan työpaikoista! Toivon, että työpaikkojen vähentämistä palvelusektorilla jarrutetaan.

Palvelu heikkenee. Kävin aina ostamassa junaliput asemalta ja toistin, että yritän pieneltä osalta säilyttää työpaikkojanne. Nyt vaimo hoitaa tämänkin asian netistä. Saahan lippuja R-kioskiltakin, mutta eipä ystävä saanut sieltä aikatauluja vaihtaakseen matkalla junaa kahdesti tai kolmesti.

On siis kyse myös digitaalisesta palvelusta. Käytän joka päivä tietokonetta, mutta kun yritin tilata jotain aikaa Eksotelta pääsin kyllä aika pitkälle ennen kuin taitoni loppuivat. Onneksi puhelimella saa vielä yhteyden.

Eräs vaimon sukulainen ei suostu itsepalvelukahvilassa palauttamaan astioita. Laskuttakoot sitten niitten korjaamisesta pöydältä.

Toivoisin, että valtakunnalliset eläkeläisjärjestöt kävisivät ”eespäin, eespäin tiellä taistojen” yhteisrintamaan pakkodigitalisaatiota ja pakollista itsepalvelua vastaan. Kuinka paljon on heitä, joilla ei ole nettiyhteyksiä? Kuinka paljon on meitä, joilla on nettiyhteys, mutta taidot eivät riitä?

Antti Vanhanen, 73 v., Lappeenranta