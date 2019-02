Lukijalta: Säästäminen olisi hyvä aloittaa lentoliikenteen tukemisen lopettamisesta

Kun maakunnallinen Saimaan lentoasemasäätiö perustettiin, piti lentoliikenteen kustannukset jakautua Lappeenrannalle 70 prosenttia ja Etelä-Karjalan liitolle 30 prosenttia.

Joko henkilökemiat eivät toimineet tai Etelä-Karjalan liiton muut edustajat totesivat, että Lappeenrannan lentoliikenne ei tule koskaan olemaan kannattavaa ja Etelä-Karjalan liitto vetäytyi säätiöstä. Näin lappeenrantalaiset maksavat mielellään siitä, että muualta maakunnista ja jopa Pietarista tulee turisteja, jotka suuntaavat eri puolille Eurooppaan ja käyttävät siellä rahansa. Tämä ei ole Lappeenrannan kaupungin eikä yrittäjien kannalta hyvä asia. Lentokoneiden pitäisi täyttyä Euroopasta tulevista turisteista, jotka käyttävät rahansa täällä Lappeenrannassa.

Onko tässä mitään järkeä?

Kun verrataan kaupunkilaisten vuosittain maksamia tukia eurooppalaisten turistien määrään ja sitä kautta Lappeenrantaan tulevia rahavirtoja, olisi turistien määrän oltava melkoinen, että toiminta olisi kannattavaa. Onko tässä mitään järkeä?

Kaupunkilaiset veronmaksajat ovat vuosien 2007 –2019 aikana tukeneet Lappeenrannan lentoliikennettä seuraavasti: vuosina 2007 –2012 5,25 miljoonaa euroa, seuraavina vuosina 2013 –2015 1,61 miljoonaa, sitten vuosina 2015 –2016 2,48 miljoonaa, vuonna 2017 800 000 ja viime vuonna 1,7 miljoonaa euroa. Nyt jo vuonna 2019 on päätetty 1,7 miljoonan tuesta eli veronmaksajien rahoja lentoliikenteen ylläpitämiseen,suurin osa operaattorille maksettuja tukia, on käytetty yhteensä 14 miljoonaa euroa Tässä summassa on 2018 liikenne- ja viestintäministeriön miljoonan euron avustus, joka osaltaan on myös veronmaksajien rahaa. Tämä tuki on kohdennettu erityisesti lentoaseman toimintaan. Mainittakoon, että lähiaikoina pitää päättää lentokentän päällysteen uusimisesta, joka on miljoonaluokan investointi.

Tässä muutamia arvioita kaupungin ja Eksoten viime vuoden tuloksista ja arvioita tulevien investointien kustannuksista. Lappeenrannan kaupungin tulos kolme miljoonaa ja Eksoten 16 miljoonaa euroa miinuksella. Suunnitteilla olevat investoinnit: uuden jäähallin kustannukset 30–60 miljoonaa, sisäliikuntahalli noin 8 miljoonaa, Sammonlahden monitoimitalo 15 miljoonaa, Lauritsalan koulu noin 10 miljoonaa sekä uusi jäteveden puhdistamo noin 60 miljoonaa euroa. Mistä rahat? Onko ratkaisu ympäristötoimen yt-neuvottelut, julkisen liikenteen ja Eksoten palvelujen supistaminen sekä kunnallisveron korotus? Mielestäni lentoliikenteen tukemisen lopettamisesta olisi hyvä aloittaa.

VR:n säästölippu Helsinki Vantaan lentokentälle maksaa 14,40 euroa ja linja-autolla pääsee ehkä vieläkin halvemmalla!

Mauri Tolvanen, Lappeenranta