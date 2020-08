Lukijalta: Bensan hintaan vuosituhannen kovin veronkorotus

Elokuun alussa tulivat voimaan polttoaineverojen korotukset. Sanna Marinin (sd.) vasemmistohallitus korotti bensiinin veroa seitsemällä ja dieselin kahdeksalla sentillä kun arvonlisävero lasketaan mukaan. Bensiinin osalta kyse on kaikkien aikojen suurimmasta yksittäisestä veronkorotuksesta.

Perheiden, työssä käyvien, yritysten, yrittäjien, maatalouden ja kuljetusalan verotaakka kasvaa. Eniten kärsivät maaseudulla ja seutukaupungeissa asuvat, joille oman auton käyttö on välttämätöntä. Julkinen liikenne on todellinen vaihtoehto vain suurten kaupunkien sisäisessä liikenteessä. Siksi pistää miettimään, miksi juuri keskustalainen valtiovarainministeri Katri Kulmuni nämä veronkorotukset hyväksyi ja päätti.

Oman auton käytöllä on ollut normaaliakin suurempi merkitys nyt korona-aikana. Julkisessa liikenteessä ei ole voinut matkustaa siinä määrin kuin normaalisti ja riskiryhmille se voi edelleen olla vaarallista. Autoliiton mukaan myös kotimaanmatkailu on tänä vuonna lähes kokonaan henkilöauton varassa. Siksi ei ole johdonmukaista, että tässä tilanteessa kiristetään verotusta siinä liikennemuodossa, joka pitää suoraan ja välillisesti Suomen taloutta pystyssä ja suomalaiset liikkeessä, on Autoliiton toimitusjohtaja Pasi Nieminen todennut.

Tämä ennätyksellisen suuri veronkorotus tulee voimaan keskellä koronakriisin haasteita. Veronkorotus lisää noin sadalla eurolla keskimääräisen, noin 20 000 kilometriä vuodessa ajavan autoilijan polttoainelaskua. Raskaan liikenteen ajoneuvokohtainen vuosikustannus nousee peräti 8 000 eurolla. On selvää, että tällä tavoin kasvavat kustannukset vaikuttavat kilpailukykyymme ja koronakriisistä nouseminen on entistä vaikeampaa. Ennen pitkää nämäkin korotukset siirtyvät palveluiden, tavaroiden ja ruuan hintaan ja näin maksajaksi tulee suomalainen veronmaksaja.

Keskustan puheenjohtajuudesta taisteleva Katri Kulmuni kertoi itse, että "eräs palaute, joka on kuntakierrokselta tullut minulle hyvin selkeänä, on huoli yksityisautoilun tulevaisuudesta. Bensa- ja dieselveron korotuksia ei hyväksytä".

Ei niin ja siksi mietityttää, miksi ihmeessä Keskusta antoi vasemmistohallituksen tehdä tällaisen päätöksen.

Jukka Kopra

kansanedustaja (kok.), eduskuntaryhmän varapuheenjohtaja