Lukijalta: Varhaiskasvatuksen tilanteeseen puututtava

Lappeenrannan valtuutetut lupasivat korjata tilanteen, mikäli varhaiskasvatuksen säästötoimet aiheuttavat merkittäviä ongelmia. Subjektiivisen päivähoito-oikeuden rajoittamisen ja ryhmäkokojen kasvattamisen myötä varhaiskasvatuksesta on tullut toistuvasti viestiä heikentyneestä tilanteesta. Tätä viestiä ovat tuoneet niin ammattiliitot, henkilökunta kuin vanhemmat. Asiasta on myös kanneltu Aluehallintovirastoon.



Milloin asiaan aiotaan puuttua? Henkilökunnalle tehtyjen työhyvinvointikyselyjen tulokset ovat olleet karua luettavaa, sairauslomat ovat lisääntyneet ja kasvaneesta kuormitustilasta kerrotaan lähes kaikissa vastauksissa. Julkisuudessa on luvattu muun muassa kehittää sijaistoimintaa sekä tarkistaa ryhmäkokoja, mutta toimenpiteet ovat edenneet valitettavan hitaasti. Kentältä tulevan viestin mukaan henkilökunnan toimintaedellytykset ovat heikentyneet siinä määrin, että se heijastuu lapsiin. Siinä ei paljon ammattitaitokaan auta, jos mahdollisuudet työn tekemiseen viedään.



Varhaiskasvatuksen johdolle ja valtuustoryhmien puheenjohtajille on toimitettu loppuvuodesta 2017 henkilökunnalle tehdyn työhyvinvointikyselyn tulokset. Henkilökunta voi huonosti. Nyt jäämme mielenkiinnolla odottamaan, pitävätkö valtuutetut lupauksensa. Kuinka tärkeää on varhaiskasvatuksen henkilöstön ja lasten hyvinvointi?



Minna Taipale, Lappeenranta