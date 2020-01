Lukijalta: Vesitorniin teatteria, kiipeilyseinä ja viinibaari?

Vuodenvaihteen kummallakin puolen on vesitorni saanut taas kynät liikkeelle. Mediassa on vesitornin saneerauksesta kiivasta kommentointia puolesta ja vastaan.

Pieni täsmennys lienee paikallaan. Torni ei ole ollut muussa kuin vesihuollon käytössä vuoden 2002 jälkeen. Tornin yleisötilassa uusittiin ikkunat, ja ulkokuori sai uuden pinnan. Muilta osin sisätilat on totaalisesti riisuttu.

Tornin käyttöönotto edellyttää täydellistä remonttia niin LVI-, sähkö- kuin pintatöiden ja rakenteidenkin osalta. Täydelliset suunnitelmat tornin modernisoinniksi syntyivät v. 2017 Arkkitehtitoimisto Sito Oy:n, ja Pöyry Finland Oy:n toimesta Maakuntaliiton (EU) ja kaupungin suunnittelumäärärahan tuella. Suunnittelussa otettiin huomioon kaikki viranomaisten rakenteille asettamat nykyvaatimukset niin palo- kuin pelastustoimen osalta sekä esteetön pääsy torniin.

Uusi, tornin takaa lähtevä hissi ja kierreportaat ovat kallein yksittäinen osa uutta suunnitelmaa. Saneeratut tilat mahdollistavat tornin käytön ympärivuotisesti.

1,73 miljoonan euron investointia ei kahvituksella kateta! Nyt tulovirtaan tarvitaankin ennakkoluulotonta ideointia.

Useampi toimija saman katon alla muuttuvissa tiloissa voisi olla houkutteleva niin yrittäjälle kuin vierailijalle.

Tila mahdollistaa esimerkiksi kahvilatoiminnan, juhlatilan, näyttelytilan, kokoustilan, toimiston jne. Ruokaa torniin saa valmiskeittiöistä tarvittaessa (esim. yksityistilaisuudet). Saisiko teatterimmekin uutta sisältöä teatteri-tornipaketeista?

Alakerrassa, uuden tornin sisään jääneessä vanhassa vesitornissa voisi toimia kaupungin matkailuinfo ja vaikka viinibaari. Tornin ulkopuolelle voi luoda kiipeilyseinän. Tornin katolle on suunniteltu ilmastohenkisesti GreenEnergy Finlandin toimesta aurinkopaneelivoimalaitos.

Pääsymaksulla katetaan osa kuluista.

Suurempi tulovirta voidaan saada tornin käytöllä mainostusalustana niin ulko- kuin sisäpuolellakin. Ei niin kuin Finnkinon mainoslakana aikanaan roikkumassa tornissa vaan nykyaikaisella valo- ja digitekniikalla.

Uusia ideoita ja avauksia toivotaan!

Lisäkysymys: Mikä on tornin välillinen, myös taloudellinen arvo matkailuun, elinkeinotoimintaan ja kaupungin imagoon?

Lentokentän ja monitoimiareenan rinnalla tornin vaatima investointikustannus tuntuu taskurahalta. Torni palvelee kuitenkin laajasti suurta joukkoa kuntalaisia.

Elävä, aktiivinen, korkealla valoineen loistava vesitorni keskellä kaupunkia olisi kuin kirsikka yhteisen kakkumme päällä!

Erkki Räsänen,

Lappeenranta