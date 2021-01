Lukijalta: Miten koronarokotukset hoidetaan Imatralla ja pienillä paikkakunnilla?

Koronarokotusten järjestäminen ja paikka herätti enemmän kysymyksiä kuin lehdestä saatiin vastauksia. Opri olikin ihan surkea valinta influenssarokotuksille. Se paikka osoittautuikin huonoksi.

Mitenkäs Iso-Kristiina? Nuorten ja hyväkuntoisten on helppo tulla sinne rokotuksiin. Entäs ikäihmiset. Missä kohden ykköskerroksessa paikka on? Pitääkö sinne ulko-ovelta kävellä pitkä matka? Siellä kun on pitkät käytävät joka suuntaan.

Pääseekö omalla autolla, taksilla tai invataksilla ulko-oven eteen? Rokotuspiste tulisi olla niin lähellä ulko-ovea, että sinne pääsevät ikäihmiset helposti rollaattorilla, kyynärsauvoilla tai pyörätuolilla. Eihän ulko-oven eteen ole ajotietä tai lupa ajaa.

Myös se, onko jokaista henkilöä kohden varattu riittävästi aikaa riisumiseen ja pukeutumiseen? Ikäihmisillä avustajan kanssa tähän menee aikaa. Entäs intimiteettisuoja sekä turvavälit, kuka niistä huolehtii, vartija vai?

Eksoten kotihoidossa olevat asiakkaat varmaan rokotetaan kotona. Siinäkin on omat ongelmansa rokotteen säilyvyydessä kotikäynneillä. Mitenkäs rokotetaan yksityisen kotihoidon piirissä olevat? Hoitajilla kotihoidossa ei ole rokotuslupaa. Tuonko omaiseni invataksilla Vuoksenniskalta Iso-Kristiinaan rokotettavaksi rollaattorin kera?

Sekin ihmetytti, että nyt suunnitteilla on vain yksi rokotuspiste ja Lappeenrantaan. Mitenkäs Imatra hoidetaan tai pienet paikkakunnat? Miten rokotetaan kotihoidon henkilökunta, kotihoidon asiakkaat ja rokotettava muu väestö muilla paikkakunnilla?

Nyt pitäisi alkaa olla valmis rokotussuunnitelma kokonaisuudessaan eri paikkakuntien kohdalta. Vai pitääkö olla huolissaan? Olisiko Armila ollut meille helpompi?

Vuokko Kupiainen

Lappeenranta