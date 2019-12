Lukijalta: Al-Holin lapsia ei olisi pitänyt tuoda Suomeen — Perheitä ei tule hajottaa ja lasten tuominen kaukaa maailmalta maksaa hirvittävästi rahaa

Julkisuudessa on kerrottu Suomen tuoneen kaksi lasta al-Holin pakolaisleiriltä. Ennen lasten tuomista asiasta oli käyty julkista keskustelua. Keskustelussa muun muassa pohdittiin, tulisiko lapsia tuoda tänne ja jos tulisi, niin tulisivatko äidit mukana.

Me kristillisdemokraatit olimme mukana välikysymyksessä, jossa muun muassa vaadittiin selvitystä ulkoministeri Pekka Haaviston (vihr.) toimista al-Holin lasten asiassa. Ulkoministeriö oli muun muassa suorittanut valmisteluja lasten tuomiseksi ja samaan aikaan antanut julkisuuteen tietoja, ettei tällaista valmistautumista ollut tapahtumassa.

Mielestäni perheitä ei tule hajottaa tuomalla Suomeen pieniä lapsia ilman vanhempia. Jokainen meistä voi omalla kohdallaan miettiä, minkälaiseksi oma tulevaisuus olisi muodostunut, jos neljävuotiaana olisi revitty pois omien vanhempien sylistä. Suomen hyväksymät ihmisoikeussopimukset suhtautuvat kielteisesti perheiden rikkomiseen.

Vanhemmat, joiden lapset on viety, kokevat katkeruutta. Pahimmassa tapauksessa he saattavat kostaa menetyksensä tekemällä jotain pahaa Suomelle tai suomalaisille. Lähtömaan viranomaiset ovat toivoneet, ettei pelkkiä lapsia viedä, kuten nyt näyttää tapahtuneen.

Nämä lapset ovat olleet yhteisössä, jossa kasvatus ja arvomaailma poikkeavat jyrkästi siitä, mitä me edustamme. On olemassa vaara, että he vanhempina tai aikuistuttuaan edustavat, levittävät ja toteuttavat samaa arvomaailmaa. Näin voi tapahtua siitäkin huolimatta, että he ovat eläneet yhteisössä vain osan lapsuuttaan. Lasten tuominen kaukaa maailmalta maksaa hirvittävästi rahaa, jolle olisi käyttöä täälläkin esimerkiksi suomalaisten lasten hoidossa. Aikoinaan oli julkisuudessa muun muassa Eerikan tapaus, jossa lapsen hätään ei reagoitu lukuisista, viranomaisille tulleista lastensuojeluilmoituksista huolimatta. Mielestäni tällaisten tapausten ennaltaehkäisy on tärkeämpää kuin terroristien lasten auttaminen.

Jarmo Asikainen (kd.),

Lappeenranta