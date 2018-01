Lukijalta: Aktiivimalli on hankala lomautustilanteessa

Sain lomautusilmoituksen. Lomautus alkoi itsenäisyyspäivän jälkeen. Vuoden vaihtuessa tulikin yllätys, aktiivisuusmalli.



Soitin työvoimatoimistoon, että mitä ihmettä. Erittäin ystävällinen naishenkilö selitti minulle, että minun on haettava aktiivisesti alani töitä, tai ansiopäivärahaani pienennetään. Selitin, että minulla on vakituinen työ, josta minut on lomautettu tilauskannan loputtua.



Hän kyllä ymmärsi tilanteeni, mutta minun kuulemma pitää hakea uutta työtä. Jos uusi työnantajani hyväksyy, että minun pitää palata vakituiseen työhöni, kun tulee ilmoitus, asia on ok. Mutta siihen en saanut vastausta, että mitä jos uusi työnantaja ei hyväksykään, että palaan takaisin, koska hän on minut palkannut "toistaiseksi", enkä voi ottaa työtä vastaan, koska työehdot voisivat olla huonommat? Työkkäri antaa minulle karenssin, kaksi kuukautta.



Tämä malli siis pakottaa minut ottamaan lopputilin vakituisesta työsuhteestani, jollen suostu "vakituiseen työsuhteeseen" uuden työnantajan kanssa.



Reilua, eikö olekin!



Heppu

Julkaisemme kirjoituksen poikkeuksellisesti nimimerkillä.