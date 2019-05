Lukijalta: Aikuisen päihteetön läsnäolo luo turvaa nuorten juhlintaan

Kesälomakausi on aluillaan. Kelit lämpenevät, mieli kepenee ja monilla on aihetta juhlaan. Vaikka aikuisten vapaa-ajan vietto poikkeaa monella tavalla lasten ja nuorten vapaa-ajasta, silti monet alaikäiset ottavat juhlintaan mallia aikuisten maailmasta. Vanhempien kielteinen suhtautuminen nuorten alkoholinkäyttöön ehkäisee kokeiluja, kun taas salliva suhtautuminen lisää humalajuomista.

Alaikäisten koulujen päättäjäisiin tai kesälomaan ei pitäisi kuulua päihteet, mutta joskus kokeilunhalu tai kaveripaine saattaa ajaa kokeilemaan niitä esimerkiksi kotibileissä tai ulkona yhdessä hengaillessa. Hyvä keskusteluyhteys lapsen ja aikuisen välillä on tutkimusten mukaan erittäin tehokas tapa ehkäistä nuoren alkoholin käyttöä.

Vanhemman on hyvä tietää, missä ja kenen kanssa oma nuori liikkuu. Kotiintuloajoista on hyvä sopia yhdessä nuoren kanssa ja pitää niistä kiinni. Jos nuori haluaa jäädä yökylään kaverille, niin yöpymisestä kannattaa kysyä myös kaverin vanhemmilta. Päivinä, jolloin nuoret perinteisesti juhlivat, huoltajien kannattaa vastata tuntemattomistakin numeroista tuleviin puheluihin. Soittaja saattaa olla esimerkiksi nuoren kaveri, kaverin vanhempi tai vaikka poliisi, jolla on tärkeää asiaa. Kannattaa olla valmiina hakemaan oma lapsi kotiin.

Nuoret juhlivat koulun päättäjäisiä usein kokoontumalla paikkakunnalla suositulle paikoille, rannoille tai puistoihin. Vanhempi tai vapaaehtoinen aikuinen voi lähteä iltakävelylle nuorten joukkoon ja rauhoittaa juhlintaa vain olemalla läsnä. Päättäjäisiltana nuoret ovat jo tehneet päätöksen juhlimistavastaan, ja todennäköisesti osa paikalla olevista nuorista on päihtynyt. Moralisoinnin ja opastuksen voi jättää arkeen, sillä se usein provosoi nuoria käyttäytymään jopa aggressiivisesti. Riittää, kun aikuinen on paikalla näyttämässä päihteetöntä esimerkkiä, ja havaitessaan huonokuntoisen juhlijan tai esimerkiksi tappelun, soittaa hätänumeroon.

Vastuullinen juhlinta, vastuullinen anniskelu ja vastuullinen vanhemmuus turvaavat kaikille mukavan juhlan.

Heli Vaija, aluekoordinaattori, Ehkäisevä päihdetyö EHYT ry