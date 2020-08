Lukijalta: Valtakunnallinen päivystysapunumero ei vastaa

Eksotessa otettiin hiljattain käyttöön valtakunnallinen päivystysapunumero 116117. Numeroon pitää soittaa, jos tarvitsee terveydenhoidollista apua viikolla klo 16:n jälkeen tai viikonloppuna. Tämän numeron takana ovat useamman sote-alueen päivystykset, eli ilmeisesti kyseinen palvelu vastaa puheluiden välittämisestä hyvin suuressa osassa Suomea. Päivystysapunumeron lisäksi on tietysti yleinen hätänumero 112, mutta muita numeroita ei ole, joihin voisi soittaa. Arkipäivinä ns. virastoaikaan voi soittaa omaan terveyskeskukseen.

Tämän kesän aikana olen huomannut, että valtakunnallisesta päivystysapunumerosta ei saa ketään kiinni. Viikolla voi toki soittaa omaan terveyskeskukseensa ja ainakin Armilassa on kaikki hoitunut mallikkaasti. Puhelimeen on vastattu, apua on saanut sieltä ripeästi.

Mutta yrittettyäni soittaa numeroon 116117 puhelu ei edes yhdisty palvelun ollessa ruuhkautunut, vaan puhelu katkeaa ennen kuin ehtii yhdistyäkään. Ja tuntuu, että palvelu on ruuhkautunut koko ajan, ajankohdasta riippumatta.

Laitoin tekstiviestin numeroon, joka on tarkoitettu henkilöille, joilla on puheentuottamisongelma, tai kuulovamma. Sain vastaukseksi viestin, että pitäisi jättää soittopyyntö numeroon 116117. Ongelma on se, että puhelu katkeaa ennen kuin kuuluu ensimmäistäkään tuuttausta, saati että ehtisi painaa ykköstä jättääkseen soittopyynnön.

Mielestäni pitäisi selvittää, mistä johtuu, ettei palveluun voi edes jättää soittopyyntöä. En usko, että ongelma johtuu Eksotesta, vaan vika on puhelinpalvelun tuottajassa.

Toivon, että asia korjataan mahdollisimman pian. Eksotella on ennenkin ollut ongelmia juuri puhelimella tavoittamisen kanssa. Tällaiset ongelmat tuntuvat aivan eriskummallisilta 2020-luvulla, jolloin yhteydet toimivat erinomaisesti jopa erämaassa.

Kannattaisiko harkita palveluntuottajan vaihtoa, ettei kenenkään ihmisen terveys tai jopa henki vaarannu kaatuvien järjestelmien ja tukkeutuvien puhelinyhteyksien vuoksi?

Ulla Pyysalo,

Lappeenranta, Eksoten valtuuston jäsen (PS)