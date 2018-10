Lukijalta: Kirkollisvero mahdollistaa monta seurakunnan erilaista toimintaa

Keskustelin nuoren tuttavani kanssa kirkkoon kuulumisesta. Hän ilmoitti topakasti miettivänsä eroamista kirkosta. Perusteluna hän kertoi maksavansa veroa tyhjästä. Hän ei omien sanojensa mukaan saa kirkolta mitään. Hänen perustelunsa oli hänelle itselleen järkevä ja jopa oivalluksena suorastaan taloudellinen.

Jäin miettimään asiaa itse hieman pidemmäksi aikaa keskustelumme jälkeen. Mieleeni nousi kysymyksiä ja valitettavan vähän vastauksia. Surukseni totesin kuitenkin läheiseni ajattelevan asiaa vain itsensä kannalta. Hän ei nähnyt maksamansa veron vaikutusta suuremmassa kuvassa.

Jonain päivänä monet meistä voivat tarvita kirkolta tai seurakunnalta tukea.

Mitä kaikkea tuo kirkollisvero pitääkään sisällään? Onko meidän aikamme tehnyt meistä niin itsekeskeisiä, että ajattelemme ”minä maksan siitä ja minä haluan itselleni jotain heti vastineeksi”. Mikäli ajattelemme noin, unohtuiko meiltä eräs olennainen asia elämästä? Jonain päivänä monet meistä voivat tarvita kirkolta tai seurakunnalta tukea. Tuo maksamamme vero mahdollistaa tuota tärkeää kirkon tai seurakunnan tekemää yhteiskunnallisesti merkittävää työtä. Entä minne on unohtunut tämä kirkon sanoma heikomman puolella olemisesta?

Äkkipikaiset päätökset erota kirkosta vain maksun takia, tekevät hallaa niille lähimmäisille, joille kirkon tai seurakunnan antama taloudellinen, henkinen ja moraalinen tuki on viimeinen oljenkorsi, johon tarttua. Kirkollisvero mahdollistaa monta erilaista seurakunnan toimintaa. Edes seurakunnan työntekijät, vaikka kutsumustyötään tekevät, eivät elä pelkällä ilmalla. Hekin tarvitsevat ravintoa, ihan oikeaa ruokaa sen hengellisen ravinnon lisäksi. Noista kirkollisveroista kulkeutunee jokin osa myös näille kutsumusammattilaisille. Voisin luetella tähän pitkän listan minunlaisen tavallisen tallaajan käyttämiä seurakunnan ja sitä kautta kirkollisveron tarjoamia palveluita. Löydän niitä useita ilman sen suurempia miettimisiä. Varmasti jos nuori tuttavani miettii oikeasti tätä asiaa, alkaa kirkollisveron maksaminen tuntua jossain määrin myös tavalta vaikuttaa yhteiskunnallisella tasolla tärkeisiin asioihin.

En ota nyt kantaa muihin syihin, joita ihmisillä on erota kirkosta, itse kullakin on varmasti omat ja itselleen tärkeät perustelunsa. Tähän kirkollisveroon minulla kuitenkin on sananen tai toive sanottavana: Lähimmäiseni – ajattele inhimillisesti, ajattele ihmisyydellä, ajattele ihmisarvoisesti ennenkuin teet päätöksesi.

Niina Ekholm, Lappeen seurakuntavaaliehdokas