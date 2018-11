Lukijalta: Korttelin kokoinen jäähalli- tai monitoimiareenan suunnitelma Lappeenkadun päälle on käsittämätön rakennushanke

Kaupungin keskustaan tekeillä olevien kaavoitushankkeiden esittelyissä on varsin harvakseltaan mainittu mitään aiheista kaupunkikuva, kaupunkirakenne tai arkkitehtuuri. Jäljet pelottavat kun on havahduttu OP:n uudisrakennuksen tuloon Marian aukiolle; liian korkeana ja julkisuuteen annetuista havainnekuvista poikkeavana se antaa aihetta kaupunkikuvan kriittiseen tarkasteluun. Nyt on ainakin kaksi hanketta, joista on puhuttava oikeilla nimillä: Raatihuoneen korttelin ylisuuret rakennusoikeudet ja jäähallin tai monitoimiareenan kansiratkaisu.

Raatihuoneen korttelista järjestetyn arkkitehtuurikilpailun ehdotukset kertovat karua kieltä siitä, miten massiiviset ja ylikorkeat uudisrakennukset vaikuttaisivat keskustan kaupunkikuvaan erittäin merkittävästi ja selvästi huonompaan suuntaan. Eikä ihmekään, sillä korttelin kolmea suojeltua rakennusta, raatihuonetta, Säätiön taloa ja graniittipintaista entistä pankkirakennusta, ei voida muuttaa eikä korottaa. Vaikutelmaksi jää, että kaupunki järjestämällä kilpailun pesee kätensä vastuusta saaden siten perusteet kaavamuutokselle syyllistymättä itse mihinkään. Toivoa vain sopii, että edes siedettävä ratkaisu löytyisi – vaikkapa sitten pienemmillä rakennusoikeuksilla.

Vähin, mitä hankkeesta tulee nyt vaatia, on laaja-alainen pienoismalli.

Korttelin kokoinen jäähalli- tai monitoimiareenan suunnitelma Lappeenkadun päälle on käsittämätön rakennushanke, jossa kaupunkikuva on jäämässä aivan sivuseikaksi. Jos se aiotaan toteuttaa, vähin mitä hankkeesta tulee nyt vaatia, on laaja-alainen pienoismalli esimerkiksi mittakaavaan 1:250. Sen kustannukset ovat mitättömät kymmenien miljoonien hankkeessa. Toisin kuin julkisuuteen annetut havainnekuvat, se kertoo vääjäämättä, mitä kaupunkirakenteelle todellisuudessa tapahtuu. Pienoismalli viimeistään paljastaa hankkeen sopimattomuuden keskustan kaupunkirakenteeseen ja antaa epäilemättä uudet eväät myös kustannusten oikeaan tarkasteluun.

Jotain hyvääkin on näköpiirissä; kauppakeskus Weeran korttelin uudisrakennukset näyttävät muodostavan sopusuhtaisen kokonaisuuden. Siitä voidaan aikanaan olla hyvillään edellyttäen, että kaupunki vaatii korkealaatuista arkkitehtuuria ja pitää rakentamisen ohjauksen tiukasti omissa käsissään.

Miksi muuten tämän kaupungin virkamiehet, rakennusvalvonta ja arkkitehdit eivät puhu kaupunkikuvasta tai arkkitehtuurista mitään?

Seppo Aho, Lappeenranta