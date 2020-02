Lukijalta: Suoraa puhetta keskustahallista

Suomalaiset – lappeenrantalaisetkin – arvostavat suoraa puhetta.

Ettekö te jäähallia keskustaan suunnittelevat virkamiehet voisi nyt suoraan sanoa, että te haluatte sen jäähallin sinne keskustaan ja hinnalla millä hyvänsä.

Onhan se jo edistystä, että esitellään laskelmia ja heitellään ilmaan lukuja. Itsekin olen työkseni tehnyt laskelmia ja myös vierestä seurannut, kuinka niitä tehdään meillä sekä maailmalla. Jotta laskelman pätevyydestä pääsisi selville, se pitäisi purkaa alkutekijöihinsä. Katsoa erityisesti, minkälaisia oletuksia laskelma sisältää ja miten realistisia ne ovat. Siis laskea uudelleen.

Jos tämä monitoimiareena olisi hyvä bisnes, siihen löytyisi pilvin pimein yksityistä rahaa. Jotain on vialla, kun rahoittajia ei tunnu olevan jonossa odottamassa pääsyä hankkeeseen mukaan.

Eniten minä kuitenkin ihmettelen sitä, että kenelle tätä vihreää ekologista Lappeenrantaa oikein suunnitellaan. Täällä on kaksi, korkeintaan kolme risteystä, joissa jalankulkija on kuningas. Kaikissa muissa paikoissa jalankulkija on altavastaaja, säälittävän heikko maalitaulu. Kaiken huippu on se, että Valtakadulla jalankulkija ei ole turvassa edes jalkakäytävällä vaan joutuu väistelemään jalkakäytävälle vauhdilla parkkeeraavia autoja.

Harva se päivä, kun kävelen kaupungilla, tunnen terveyteni uhatuksi. Saa miettiä, tuleeko auto päälle vai löytyvätkö jarrut viime hetkellä. Pelko saa minussa pirun irti, ja herkästi näytän kansainvälisiä käsimerkkejä. Miten se Peace-merkki taas tehtiinkään?

Outi Pesu Pollock

Lappeenranta