Lukijalta: Osuuspankin ylimmän kerroksen ravintola kompensoi mainiosti vesitornia

Vaikka koronasulku asettaa alussa esteitä, on osuuspankkitornin ravintola Saimaan avaamiselle sauma. Se korvaa vesitornia, eikä pelkästään sieltä avautuvien huikeiden näköalojen perusteella.

Ilmeisesti myös ruoka on hyvää ja kahvi maukasta.

Maisemaravintola tarjoaa jopa vesitornia läheisemmän näköalan Saimaalle. Jo paikan nimi maalailee kuvaa erikoisemmasta ruokapaikasta.

Isosta ikkunaseinästä avautuu maisema kylläkin vain yhteen suuntaan, mutta sektoria silti riittää niin pohjoiseen itään kuin länteenkin.

Vesitornin korvaajana maisemaruokala ei ollut oma idea. Sanoin kaverille käyneeni kyseisessä paikassa, hän lohkaisi termin, jonka jälkeen yhdessä ideoimme asialle sisältöä.

Aika usein mainitaan, että Lappeenrannan keskustaa tulee elävöittää. Juuri tällaisilla asioilla sanoisinko pienillä toimilla Marian aukion elollistaminen on osin mahdollista. Tämä on signaali sille, että pienillä uudistuksilla saa aikaa myönteisiä asioita. Valmis rakennettu tila on periaatteessa pysyvä, mutta ihmisen muutettavissa, ja kun ollaan luovia, saadaan uutta käyttöä ja käyttäjiä.

Makuasioista ei pitäisi kiistellä, mutta miestäni juuri tämä aikanaan parjattu rakennus on mitä onnistunein arkkitehtien luomus tähänkin tarkoitukseen.

Kyseiseen paikkaan saa mukavasti isoon parkkihalliin auton. Ehkä samalla ihmiset tajuavat, mitä varten ne ruosteiselta vaikuttavat kopit ovat Marian-aukion kupeessa.

Lappeenrannan keskusta ja lähiperiferia on väärällään ruokaloita. Kun nyt kahvilamme ovat hyvässä maineessa paahtimoineen kaikkineen, on seuraava askel saada kaupunki tunnetuksi ruokaloistaan.

Markus Malmi

Lappeenranta