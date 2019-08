Lukijalta: Mustolaankin pitäisi saada sinä ajat -tauluja tai edes peltipoliisi hillitsemään nopeuksia

Hyvät mopopoikien vanhemmat, ette varmaan muista tai tiedä, miten kävi mopopojalle muutama vuosi sitten. Eivät auttaneet monet soitot poliisille tai että jopa käytiin paikan päällä juttelemassa, kun poliisit olivat Kanavakonttorilla. Nyt poliisit ovat taas kaupungissa, joten turha heitä tänne odottaa.

On ilmoitettu ja soitettu, että voisivat pitää ratsiaa esimerkiksi Pitkäkadulla, missä on 30 km/h:n rajoitus. Aamulla ennen seitsemää, kun koirani kanssa ulkoilen, on pidettävä varansa. Autoilijoilla on kiire töihin, eikä tietoakaan rajoituksista. Itäisellä Kanavatiellä meno on kovaa, vaikka on 40 km/h:n rajoitus. Mopopojat kaahaavat aamulla ja illalla – ja ne äänet. Meillä ei ole jalkakäytäviä, joten olo on entistä turvattomampaa.

On kysytty kaupungilta sinä ajat -tolppia, mutta on kuulemma pitkä jono. Kaupungininsinööri sanoi, että Mustola on rauhallinen alue ja poliisi valvoo. Joku käsistään kätevä voisi tehdä tännekin peltipoliisin.

Toivottavasti historia ei toistu ja kohta saamme taas lukea surullisia uutisia.

Maija Kakkonen, Lappeenranta