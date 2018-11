Lukijalta: Skinnarilan hoviin saatavissa uutta elämää

Etelä-Saimaa nosti 13.11. esille, että Lappeenrannan arvorakennuksiin kuuluva Skinnarilan hovi on myytävänä. Suomen Yliopistokiinteistöt Oy hakee kuun loppuun mennessä tarjouksia, joiden pohjalta on tarkoitus ratkaista, mitä toimintaa kulttuurihistoriallisesti kiinnostavaan Skinnarilan niemeen jatkossa tulee.

Skinnarilan hovi on Lappeenrannassa ainutlaatuisessa liiketoimintaympäristössä. Arkisin jopa 10 000 opiskelijaa ja työntekijää ahertaa alle viiden minuutin kävelymatkan säteellä. Kiinnostavaksi tämän asiakasryhmän tekee se, että huomattavalla osalla opiskelijoista on varsin ei-tyypilliset kulutustottumukset. Myös työvoimaa on saatavilla aivan läheltä muutamaksi tunniksi tai pidempiaikaisesti.

Moni nykylappeenrannan kasvuyritys sai aikoinaan alkunsa Skinnarilan kampusalueen ruokaloissa.

Hovi ympäristöineen on myös suosiota saaneen Rantaraitin luonnollinen kääntöpiste, ja sadat lappeenrantalaiset voivat nauttia sen palveluista viikonloppureippailun lomassa. Palveluja voisi lisätä myös uusilla kuntolaitteilla varustettuun Tervahaudan puistoon, joka soveltuisi hyvin esimerkiksi soutu- ja hiihtovälineiden vuokrauspisteeksi.

Itse kuitenkin toivon Skinnarilan Hoviin tapaamisia ja kohtaamisia mahdollistavaa yritystoimintaa toisesta syystä: Moni nykylappeenrannan kasvuyritys sai aikoinaan alkunsa Skinnarilan kampusalueen ruokaloissa, joissa ideanikkarit löysivät toisensa ja aina välillä myös ideaa vaille olevan sijoittajakontaktin. Pari kuukautta sitten osallistuin keskusteluun, jossa muisteltiin haikeana näitä keskusteluja, joissa keksinnöt ja liiketoimintasuunnitelmat rustattiin lautasliinoille.

Isänpäiväsunnuntaina näytettiin Nuijamiehessä Skinnarilan hovin historiaa esittelevä dokumenttifilmi. Taisi olla Kalle Michelsen, joka kertoi Hovin olleen (rahaa tarvitsevien) taiteilijoiden sekä porvariston kohtaamispaikkana jo sata vuotta sitten. Michelsen on aiemmin esittänyt myös, että Skinnarila kaipaa Starbucksin kaltaista kokoontumispaikkaa. Kokoontumispaikan tarve on nyt ajankohtaisempi kuin silloin.

Lappeenranta lahjoitti aikoinaan Lappeen kunnalta saadun Skinnarilan hovin valtiolle hyödynnettäväksi yliopistotoiminnan yhteydessä. Sittemmin LUT:sta on tullut omilla aloillaan maailman johtava koulutus- ja tutkimuslaitos, joka on tuonut Suomeen merkittäviä kansainvälisiä sijoituksia. Kun LUT täyttää ensi vuonna 50 vuotta, Skinnarilan hovi tarjoaa oivan tilaisuuden niin valtiolle kuin kiinteistön nykyiselle omistajallekin osallistua Skinnarilan innovaatiohengen vahvistamiseen myös jatkossa.

Markus Lankinen, strategiajohtaja, Lappeenrannan kaupunki