Lukijalta: Ilmastoahdistuksesta al-Holin kautta postigateen ja sitten vihdoin jouluun

Kulunut syksy on käynyt tunteisiin. Monella muotoa. Ilmastomuutos ja sen tuoma ”uhka—ahdistus—pelko” on todentunut vesisateina joulukuussa. Käytännössä joka toinen päivä jäätyy ja sulaa. Ilman nastoja ja lenkkareita ei puhettakaan suoriutua pystyssä edes roskien viennistä. Ketuttaa.

Musta hahmo pienokainen sylissä. Näky jää verkkokalvolle ja herättää minussa äitinä ja mummina puistatuksen. Miten rakastuminen voi johtaa ihmisen pelottavan äärimmäisyyden ääreen? Yksinkertaisimmillaan pieni lapsi tarvitsee ravinnon lisäksi puhtauden ja turvallisuuden sekä rakkautta. Ei tarvita kovin syvällistä pohdiskelua, mikä on leirin lasten kokonaistilanne tällä hetkellä. Apua he tarvitsevat, mutta sitten tulee se juonen haastavin osuus. Yksin vai yhdessä? Mietityttää.

Postin ympärillä käyty turbulenssi voittaa jokavuotisen joulukorttirumban 10—0. Jälkipyykki oli niin iso, että osa ”lakanoista” roikkunee rutussa vieläkin naruilla. Postin varsinainen rooli yhteiskunnassa on muotoutunut kameleonttimaiseksi, kodinhoidosta pihatöihin ja ai niin, ne laskutkin vielä joillekin kannetaan — manuaalisesti. Mutta näin jälkikäteen postigate näyttäytyy sekavana ja epämääräisenä. Pöyristyttää.

Ennen kaikki oli paremmin. Suomalainen poliittinen päätöksentekomme on muuttunut muutamassa vuodessa radikaalisti. On vauhtia ja nopeita käänteitä. Viikko eduskunnassa ja ministeriaitiossa on juuri nyt pitkä aika. Siinä ehtii vaihtaa vaikkapa ministerin jos toisenkin. Samanaikaisesti sosiaalinen media elää omaa bittielämäänsä ja suoltaa toinen toistaan ”rumempaa” materiaalia eri puolueiden tekemisistä ja sanomisista. Jos ymmärrätte mitä tarkoitan. Ällistyttää.

Yhteiskunnallinen keskustelu käy läpi kansalaisista presidenttiin. Hyvä niin. Avoimuus tukee demokratiaa. Mutta joku on unohtunut käytöstavat. Kohteliaisuus ja kunnioitus. Siinä kohtaa viittaan entisiin aikoihin. Poliittinen päätöksenteko oli herrasmiehien ja leidien aikaa. Ainakin pääasiallisesti. Unohtakaa se Vennamon kantaminen ulos eduskunnasta. Sitähän ei nyt ole sentään nähty. Hämmentää.

Näin vuoden lähestyessä loppuaan olisi kaino toive jonnekin kauas avaruuteen. Me tarvitsemme joulua, unohtamatta sen syvintä tarkoitusperää, katkaisemaan arjen suorittamista ja kiireen aiheuttamaa kireyttä. Joulu suodattaa myös ikäviä uutisia ja tapahtumia, irtiotto totaalisesti sosiaaliseen osallistumiseen on oikeutettua. Kyllästyttää.

Ollapa joulun aika rauhaa ja rakkautta täynnä — aivan kaikkialla maailmassa. Tiedän sen vaikuttavan kliseiseltä, siis käytännön tasolla, mutta toivoani ei kai kukaan voi kieltääkään. Hymyilyttää.

Jaana Kuokka,

Taipalsaari