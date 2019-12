Lukijalta: Näyttää siltä, että Eksoten kotihoidossa voivat olla vain ne, jotka pysyvät neljän seinän sisällä tai ovat vuodepotilaita

Omaisina olemme nyt joutuneet siihen tilanteeseen, että kunnallisten kotihoitopalvelujen kriteerit eivät enää riitä omaisemme kohdalla. Hän on kuntoutunut niin hyvin, että kotihoidossa ollaan siirtämässä hänet yksityisiin palveluihin. Vanhuksemme ei haluaisi tätä, kaikki muutokset arjessa ovat vaikeita ja hämmentäviä. Kyselimme, mitkä ovat ne kriteerit omaisemme kohdalla? Emme saaneet selvää vastausta.

Eksotessa määritellään ne kriteerit. Kun luin ne, niin ne ovat niin ympäripyöreät, että ne voidaan tulkita miten halutaan. ”Asiakkaiden tasavertainen ja oikeuden mukainen kohtelu... Arviointi kokonaisvaltaisesti ja yhteistyössä... Iäkkäiden toimintakyky arvioidaan monipuolisesti... toimintakykymittarit. Fyysisen toimintakyvyn lisäksi arvioidaan kognitiivinen, sosiaalinen ja psyykkinen toimintakyky.”

Onko näin omaisemme kohdalla tehty? Vaikutti siltä, että tuijotetaan vain siihen fyysiseen puoleen muun muassa muistisairauden etenemistä ei ole huomioitu eikä korkean iän tuomia liikkumisen rajoitteita. Ihmetyttää myös, että vanhuksen kotiin on tulla tupsahdettu testaamaan ilman ennakkoilmoitusta. Omainen ei tiedä kuka testaaja on ja mistä on kyse. ”Oliko se laboratoriohoitaja?”

Näyttääkin siltä, että Eksoten kotihoidossa voivat olla vain ne asiakkaat, jotka pysyvät neljän seinän sisällä tai ovat vuodepotilaita. Vähäkin fyysisesti parempikuntoiset ”potkaistaan” yksityisten palvelujen piiriin.

En ihmettele yhtään, jos hoitajat uupuvat ja vaihtavat alaa. Työ on raskasta ja vaativaa, mutta palkkaus on huono. Jatkuva kiire, ja tunne, että työ tehdään hutiloiden kuormittaa suuresti.

Vuokko Kupiainen,

Lappeenranta