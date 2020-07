Lukijalta: Uuden jäähallin paras paikka löytyy lentokentän kaupungin puoleisesta päästä

Hieman harmittaa Lappeenrannan kaupungin, Etelä-Karjalan osuuskaupan ja Saipan puolesta, kun hieno jäähallin sijoituspaikka menetetään Leirissä.

Jos järjellä pähkäilee, on nykyinen jäähallin paikka epäkelpo ja Mutkakadun paikka ihan älytön. Prisman itäpuoleinen Leirikadun, Puhakankadun, Teollisuuskadun, Kivenkadun ja radan välinen alue olisi mahdollistanut (mahdollistaisi) hienon ostoskeskus-, ravintola- majoitushotelli- ja jäähalliareenakokonaisuuden rakentamisen. Nyt alue hukataan isolle pysäköintialueelle.

Alue voisi muodostaa moninaisen urheilu- ja toimintakokonaisuuden, johon kuuluisivat Vanhis ja Leirin kaksi harjoitusjalka- /jääpallokenttää. Alue on keskustan tuntumassa ja hyvien liikenneyhteyksien lähellä. Paikalle pääsee jalan sekä kevyellä liikenteellä

Alueelta on lyhyt matka valaistulle ladulle, ja ihan naapurissa olisi myös Maasotakoulun liikuntakeskus, jotka kaikki mahdollistaisivat melkein minkä tahansa jättitapahtuman järjestämisen alueella, jos yhteistyöintoa vain riittäisi.

Uusi jäähalli yhdistyisi ravintolamajoitusosan ”nivelellä” suoraan Prismaan, ja alue tarjoaisi erilaisia ravintolapalveluita kaikkina vuodenaikoina sekä jäähallille että ostoskeskukselle – kaksi kärpästä yhdellä iskulla.

Kaikki rakennukset voisivat hyödyntää aurinko- ja maalämpöä sekä lämmitykseen että jäähdytykseen, koska rakennuspaikka on erittäin otollinen auringonpaisteelle. Lisäautopaikkoja saataisiin tarvittaessa maan alle tai pysäköintitaloon.

Hanke edellyttäisi luonnollisesti nykyisten maanomistajien ja osapuolten yhteistä tahtotilaa! Kaavamuutos olisi enemminkin tahotilasta riippuvainen, karjalaista kateutta unohtamatta.

Jatkossa Teollisuustien ja Opintien etelään viettävä rinnemaasto kaavoitettaisiin matalaenergiakerrostaloille, ja alueelle muodostuisi hulppea terassi- tai kerrostalojen moderni asuinalue. Alue on Lappeenrannan hienointa ja parasta rakennusmaata ja nyt todella tehottomassa käytössä.

Sama koskee nykyistä Laptuotteen Kivenkadun aluetta. Jos ja kun Lappeenranta luopuu lentokentästä, voidaan suuri urheiluhalli rakentaa lentokentän kaupunginpuoleiseen päähän, ja se täydentäisi Leirin hienon urheilu- ja kulttuurikeskuksen.

On tilaa, paikka on keskeinen ja alueelle on helppo löytää joka suunnasta. Miksei meillä Lappeenrannassakin?

Martti Muinonen

Lappeenranta