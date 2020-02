Lukijalta: Marian aukio on pelastettava

Marian aukio on jäänyt torsoksi. Paikan henki on kateissa. Tylsät julkisivut katselevat tyhjää aukiota samein silmin. Ihmisiä ei näy missään. Paikalla ei ole vetovoimaa.

Citykorttelin suunnittelu ja rakentaminen on jo alusta alkaen luisunut väärille raiteille. Kaupunki ei ole käyttänyt sitä isännän ääntä, joka sillä kaavoitusmonopolin haltijana on. Arkkitehtikilpailu järjestettiin niin huonosti, että siitä ei saatu mitään eväitä ongelmien ratkaisuun. Ahneet tontinomistajat ovat mennen tullen kävelleet kaupungin yli.

Elämä on mahdollista tuoda takaisin Marian aukiolle, mutta siihen tarvitaan ammattitaitoa, tervettä järkeä ja riittävää määrätietoisuutta. Tämä on Lappeenrannan kohtalon kysymys, johon on keskityttävä huolella. Turhat haihattelut on pikimmiten haudattava.

Pahin este alueen kehittämiselle on täysin älytön hanke monitoimiareenan rakentamiseksi Kauppakadun varteen noin 500 metriä Marian aukiosta etelään. Tämän hankkeen puuhamiehet ja kannattajat eivät lainkaan ymmärrä sitä, että heidän haaveensa runsaine liiketiloineen veisi lopunkin elämän sekä Marian aukiolta että Kauppakadulta. Tuoreessa muistissa pitäisi heilläkin olla se, että Iso-Kristiinan laajennus tyhjensi Valtakadun melko tarkkaan.

Kuvitelma siitä, että uusi monitoimiareena toisi elämää kaupungin keskustaan, ei perustu tosiasioihin vaan katteettomiin haaveisiin. Kaupungin on korkea aika ryhtyä rehelliseksi ja kertoa keskustaan rakennettavan areenan todelliset kustannukset mitään unohtamatta. Myös areenasta saatavien tulojen täytyy perustua realismiin, eikä ylimitoitettuihin haaveisiin. Itsepetos on kaupungilta suurinta mahdollista tyhmyyttä, jossa maksumiehiksi joutuvat veronmaksajat – myös ne, jotka erittäin hyvin perustein ovat tätä yksisilmäistä järjettömyyttä vastustaneet.

Äly hoi, palaa takaisin!

Klaus Pelkonen

Lappeenranta