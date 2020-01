Lukijalta: Matkailu on Lappeenrannan kehittämisen painopiste

Mielipidekirjoituksessa (20.1.) Lentokenttä ei kuulu kaupungin peruspalveluihin M. Tolvanen viittaa kaupungin lentokenttäsäätiön rahoitukseen. Kaupungin päätöksenteossa on tuotu esille seuraavat tiedot: Lappeenrannan kaupunki on vuosina 2015–2019, 31.12.2019 mennessä maksanut lentokenttään liittyen 1 932 089 euroa. Jo maksettuja summia, tulevia varauksia ja muita kuluja on kaupunginhallitukselle luovutetun liiketoimintasuunnitelman mukaan vuosina 2015–2022 yhteensä noin 8 miljoonaa euroa yhteensä. Kirjoituksessa 20.1.2020 sekoittuvat maksetut tuet ja päätetyt, käyttämättä olevat varaukset.

Lappeenrannan Lentokenttä Oy on hakenut ja saanut valtion tukea. Tuki perustuu kansalliseen päätöksentekoon Finavia-verkostoon kuulumattomien kenttien tukemisesta ja on tähän asti ollut linjassa lentokentän kauppaneuvotteluissa sovitun kanssa. Valtio-omisteisen Finavian yksittäisten kenttien kannattavuudesta ei ole julkista tietoa. On kuitenkin perusteltua olettaa, että samoilla matkustajavolyymeilla toimivat Finavia-verkostoon kuuluvat kentät eivät myöskään toimi kannattavasti. Kaupungin talousarviokeskustelussa keskityttiin kaupungin rahan käyttöön.

Kansainvälinen vapaa-ajan matkailun kehitys ei voi olla vain venäläisten matkailijoiden varassa, vaan haluamme olla myös muille ihmisille kiinnostava ja kilpailukykyinen kohde.

Tavoitteena on, että valtio tukee Lappeenrannan kenttää jatkossakin. Lentokenttä työllistää suoraan noin 50 henkilöä ja on merkittävä matkailijoita Saimaan alueelle tuova palveluntuottaja. Lappeenranta on määritellyt, että matkailu on kaupungin kehittämisen painopiste. Kansainvälinen vapaa-ajan matkailun kehitys ei voi olla vain venäläisten matkailijoiden varassa, vaan haluamme olla myös muille ihmisille kiinnostava ja kilpailukykyinen kohde. Matkailu- ja palvelusektorit ovat kasvavia toimialoja, kaupungin strategiassa on tehty tähän panostavia valintoja.

Kirjoittaja kysyy, milloin tulee tietoa siitä, miten matkustajamäärät jakautuvat suomalaisiin, venäläisiin ja muihin eurooppalaisiin ja pyytää tarkennuksia matkailijamääriin. Lappeenrannan lentokentällä kirjattiin vuonna 2019 yhteensä 82 606 matkustajaa, joista noin puolet lähteviä, puolet saapuvia. Aikaisempiin vuosiin verrattuna kasvu on ollut nopea, ja Lappeenrantaan pääsi suoraan lentäen useammasta uudesta kaupungista. Vuonna 2020 lentoyhtiöillä on tarjolla Lappeenrantaan saapuville ja täältä lähteville lennoille jopa 150 000 matkustajapaikkaa. Haastattelututkimus on tehty vuoden 2019 aikana ja tulokset ovat käytettävissä rajatutkimuksen valmistumisen yhteydessä, arviolta maalis–huhtikuussa 2020.

Toimitusjohtaja Saimaan lentoasema säätiö