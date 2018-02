Lukijalta: Jurvalaan ylikulkusilta eläimille

Muun maailman tapaan meidänkin pitäisi rakentaa eläimille ylikulkusiltoja. Ne pitää varustaa niin, etteivät eläimet niitä pelkää.



On turha selittää, ettei ole rahaa tähän vaan ainoa keino on lopettaa kaikki eläimet, jotka pyrkivät käyttämään omia tuttuja polkujaan. Liian paljon eläimiä jää autojen uhreiksi.



Miksi Suomessa on vallalla ajatus,että henki pois eläimeltä on sallittavaa? Inhimillisyys on muuttunut välinpitämättömyydeksi.



Riitta Kärmeniemi, Lappeenranta