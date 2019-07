Lukijalta: Lihavuudesta on haittaa myös auttajille

Lihavuudesta on taas puhetta. Se alkaa olla merkittävä kansanterveydellinen haitta myös Suomessa. Valtaosa kansasta on ylipainoisia — noin 2,5 miljoonaa aikuista. Terveyden- ja hyvinvoinnin laitoksen mukaan suurimpia syitä lihavuuteen ovat passiivinen elämäntapa sekä jatkuvasti saatavilla oleva liiallinen tai epäterveellinen ruoka.

Valistusta kyllä on, moni tietää, että ylipaino on vaarallista, mutta silti ongelma kärjistyy; ihmisiltä on hävinnyt kosketus omaan kehoon. Kun on totuttu syömää hyvin, kroppa vaatii annoksen.

Jokaisen oikeus on olla sellainen kuin on, mutta lihavuus on muutakin kuin terveyshaitta. Monelle käytännön työtä tekevälle tulee ongelmia. Nykyisin usea on liian lihavia ambulanssiin tai lentokoneeseen. Ensihoitajat joutuvat pyytämää palomiehiä kantoavukseen, jotta raskaimmat potilaat saadaan kuljetettua sairaalaan. Eikä ongelma ole vain tämänpuoleista koskeva. Krematorioissa on jouduttu suurentamaa uuneja koska ruumiit eivät mahdu niihin.

Pitää muistaa, että kulinarismiin ja ruoan nautinnollisuuteen pyrkivillä lihavuus on myös oman valinta — vain poikkeustapauksissa kyse on sairaudesta.

Kehopositiivisuus, mitä se sitten tarkkaan ottaen tarkoittaakin, on ehkä sitä, että ketään ei saa syrjiä ulkonäkönsä tai -muotonsa vuoksi.

Jos epäilee että painoa on kertynyt liikaa, kannattaa kaivaa mittanauha esiin ja katsoa, mitä vyötärömitta näyttää. Sen jälkeen olisi hyvä pohtia, voisiko arjessa liikkua enemmän tai syödä hieman eri tavalla. Tärkeintä on, että lihomiseen puuttuu ajoissa. Vatsaontelorasvan vähentämiseen puree tutkitusti hyvin hulavanne, ei muuta kun hulaamaan…

Markus Malmi

Lappeenranta