Lukijalta: Lentokenttä kannattavaksi matkustajien lisämaksulla—Kun ihminen haluaa lomalle harvoin siinä vaiheessa kymppejä lasketaan

Lentokenttä on hyvä kohde keikuttaa poliittista venettä. Nyt on nostettu taas pinnalle "vihreän Lappeenrannan ilmastotakiainen", lentoliikenne. Se vain ihmetyttää, että päättäjät, joilla on jo nykyisessä valtuustossa vaikutusmahdollisuus muun muassa tukipäätöksiin, kovin vähän ovat olleet esillä. Nyt jo puhutaan, että vuodelle 2020 ollaan kuittaamassa yhden miljoonan euron tuki lentokenttätoimintaan.

Mutta onko tosissaan pohdittu lisämaksuja lentoja käyttäville matkustajille. Jos lentoja kaupataan Keski- Eurooppaan alle viidenkympin, jotta saadaan koneet täyteen, niin ei ihme jos kenttä ei tuota. Kun ihminen haluaa lomalle, harvoin siinä vaiheessa kymppejä lasketaan, mutta kymppi tai pari, lisättynä kyseisiin lippujen hintoihin ja kohdistettuna kentän ylläpitoon olisi alku sille tavoitteelle, johon tänä päivänä harva uskoo.

Vuonna 2018 Lappeenrannan kentän kautta kulki 30 000 matkaajaa. Ilmeisesti heistä ainakin puolet myös lähti täältä. Parinkympin lentokenttämaksulla olisi tullut kassaan 300 000 euroa. Tämä olisi vielä tasapuolista. Maksun maksaisivat niin suomalaiset kuin vierasmaalaiset matkaajat.

Nyt kun vahvasti näyttää siltä, että liharuoasta tinkimällä ja sähköpeleillä pärryyttämällä happea riittää. Myös Lappeenrannan lentokentälle on löytynyt jalansija meidän ilmastokaupungissamme. Toivoa sopii, että mikään edellä mainittu ei ole harhaa, eikä lentokentän kiertäjän sielua raasta pelkät ylilennot vaan kenttä aidosti maksaa itse itsensä.

Matti Sihvonen, Lappeenranta