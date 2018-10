Lukijalta: Ilmastonmuutokseen on lääkkeitä

Jokaisen maan velvollisuus on pienentää hiilijalanjälkeä. Miten se tehdään? Muuttamalla energian tuotantoa ja liikenteessä käytettäviä polttoaineita sekä ruuan tuotantoa hiilineutraalimpaan suuntaan.

Jokainen voi myös omilla valinnoillaan pienentää hiilipäästöjä ostamalla hiilineutraalisti tuotettuja tuotteita ja käyttämällä esim. vähempipäästöisiä kulkuneuvoja. Pienistä teoista ja valinnoista syntyy isompi virta, kun kaikki saadaan mukaan.

Ilmastonmuutoksen torjumiseen tarvitaan asennemuutos. Suomi yksin tai muutama muu maa yhdessä ei voi pelastaa maailmaa, siihen tarvitaan kaikki maat mukaan, etenkin USA, Venäjä ja Kiina. Suomi voi kyllä näyttää esimerkkiä ja johtaa muutosta parempaan. Suomella on myös mahdollisuus kehittää ja valmistaa teknologiaa, joka auttaa ilmastonmuutoksessa. Tästä esimerkkinä esim. LUT:n kehittämä menetelmä valmistaa ilman hiilidioksidista ja vedestä polttoainetta. Hyödynnetään tässä Suomen teknologiaosaaminen ja myydään sitä maailmalle.

Lisää biokaasua

Yksi lääke ilmastonmuutoksen hillitsemiseen on biokaasun käyttöönotto laajemmin. Olen jo pitkään ihmetellyt, ettei Suomi ole hyödyntänyt paremmin biokaasun tuotantoa esim. lämmitykseen, sähköntuottamiseen ja liikenteeseen. Nyt hallitus on viisaasti linjannut, että kivihiilen käyttö lopetetaan 2030-luvun alkuun mennessä ja korvataan biokaasulla, hyvä!

Biokaasuautot ovat huomattavasti laajemmin käytössä EU:ssa esim. Ruotsissa, Tanskassa ja Saksassa. Nyt on vihdoin Suomessakin aika laajemmin hyödyntää biokaasua. Tässä Lappeenrantakin on vähentämässä päästöjä ja on ottamassa käyttöön kaksi biokaasubussia ensi vuonna. Toivottavasti saadaan pian lisää.

Vanhat henkilöautot voidaan muuttaa bifuel-autoiksi suhteellisen helposti muutamalla tuhannella eurolla. Tätä voisi valtiovaltakin tukea romutuspalkkioporkkanan rinnalla. Näin saadaan nopeammin vähennettyä hiilipäästöjä.

Metsien kasvu sitoo hiiltä

Metsien hiilinielu on sitä parempi, mitä enemmän metsä kasvaa. Koko viime vuosisadan ja 2000-luvun Suomen metsät ovat parantaneet kasvuaan. Hyvä kasvu saavutetaan metsien hyvällä hoidolla. Hoitoon kuuluu metsän hakkaaminen ja uudistaminen. Vanha ja kasvun jo lopettanut metsä sitoo vähemmän hiiltä, kuin hyvässä kasvussa oleva metsä. Metsiä pitää siten uudistaa. Jo taatani sanoi, että metsän parasta hoitoa on metsän harvennus ja hakkaaminen. Kirves on paras lääke metsän kasvuun.

Metsät ja metsäteollisuus ovat Suomen talouden tärkeä kivijalka. Huolehditaan, että se myös pysyy sellaisena. Ilmastonmuutos ja metsien hoito eivät välttämättä ole ristiriidassa keskenään. Hyvällä hoidolla metsät kasvavat paremmin ja tuottavat paremmin. Panostetaan metsien hakkuiden jälkeiseen uudistamiseen, nopeaan taimikoiden perustamiseen ja nuorten metsien hoitoon.

Myös suojeltuja metsiä tarvitaan, jotta metsien monimuotoisuus säilyy. Aukkohakkuita ei voi kuitenkaan kokonaan kieltää. Joihinkin kohteisiin sopii avohakkuu ja toisiin kohteisiin jatkuvan kasvatuksen menetelmä, jossa poiminnalla suurimmat puut poistetaan. Vanhan kuusikon uudistaminen ei enää onnistu ilman avohakkuuta. Voidaan kuitenkin suosia pienempialueisia aukkohakkuita.

Näillä toimilla parempaan huomiseen.

Jari Karhu

Kaupunginvaltuutettu (kesk.), Lappeenranta