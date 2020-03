Lukijalta: Jäähallin sijainti ratkeaa

Päätös jäähallin sijainnista on vielä hetken ratkaisua vailla. Nyt on mielenkiintoista nähdä, kuljetaanko siinä vieläkin paikkakunnan ainoan paikallisisänmaallisen voimatekijän eli jääkiekon tahtomalla tavalla, kun mitään muutakaan ei ole keksitty.

Urheilupolitiikalla on uskolliset työntekijänsä joka elimessä. Valtuustossa, hallituksessa, erilaisissa organisaatioissa, sanomalehdissä ja lukemattomissa eri tarkoituksiin perustetuissa kokoonpanoissa, joissa väki hoitaa asioita lajityyppinsä ja isäntäteemansa mukaisesti, ja saa vastikkeeksi istumapaikkoja ja muita etuisuuksia.

Kaupungin elämässä on ollut tapana sitoutua tällä tavoin. Urheilu on hohtavan puhdas epäpoliittinen tulokulma likaisen poliittisen pelin keskellä. SaiPa. Kun se on hoidettu, heidät äänestetään uudestaan ja kaupunki pysyy itsenään. Vastustajatkin ovat sanoneet sanansa, mutta siitä ei liene hyötyä.

Sanon nyt kumminkin vielä kerran, että halli ei sovi sinne, minne sitä ängetään. Syitä on käsittämättömän runsaasti, ja ne on esitetty. Käytännöllisiä, periaatteellisia, arkkitehtonisia, huoltoon liittyviä, vuokria ja parkkeerauksia. Ne on puhuttu moneen kertaan ja sen jokainen ymmärtää. Meillä on taas kerran katsomisen ilo. Meillä muilla.

Aimo Vuorinen

Lappeenranta