Lukijalta: DNA-tutkimus täydentää perinteistä sukututkimusta — Moni on löytänyt tuntemattomaksi jääneitä sukulaisiaan

Kaupalliset DNA-testit ovat avanneet jokaiselle 18-vuotiaalle mahdollisuuden selvittää sukujuuriaan. Kun suvut ovat vuosisatoja muodostuneet lähes poikkeuksetta isälinjan mukaan, tuovat DNA-testit esiin sukujen verkostoitumisen. Miehinen Y-kromosomi ei enää ole yksin vallassa vaan mukaan on tullut mitokondriaalinen DNA, joka periytyy aina äidiltä. Lisäksi autosomaalisen DNA:n avulla voidaan löytää lähisukulaisia noin viidensiin serkkuihin saakka.

DNA-tutkimukset eivät korvaa perinteistä asiakirjoihin perustuvaa sukututkimusta vaan täydentävät sitä. Moni on löytänyt tuntemattomaksi jääneitä sukulaisiaan, esimerkiksi isänsä. Minä löysin pikkuserkun sukuhaarasta, josta ei oltu puhuttu. Ilahduimme kumpikin.

Sukututkimuksissa hyväksi käytetty DNA on vain murto-osa koko perimästä. DNA on ihmistä itseään pysyvästi. Jos vaikka sukupuolta korjataan, geneettinen sukupuoli ei tietenkään muutu. Keinohedelmöityksessä anonyymiltä vanhemmalta periytyy tämän DNA siinä missä tunnetultakin. Ja lapsella on sopivaan ikään tultuaan mahdollisuus selvittää geneettiset juurensa. Jos sukusolujen luovuttaja ottaa itsestään DNA-näytteet, hän altistuu samalla sille, että hänen geneettiset lapsensa löytävät hänet. Tulosten julkisuus tutkittujen kesken kuuluu asian luonteeseen.

Ihminen ei ole syntyessään ”tabula rasa”, tyhjä taulu, johon kokemukset piirtävät luonteen. Kaikki se mikä tekee ihmisestä sen yksilön kuka hän on, on perimässä — puolet isältä, puolet äidiltä. Se taas, millainen ihminen hän on, riippuu paljosta muustakin. Esimerkiksi naisparin kasvattamalla pääministerillä on isä, mutta hän ei kuulu perheeseen. Mutta millainen pääministeri meillä on — no, sen me saamme lähiaikoina todeta.

Antti Linkola,

Lappeenranta