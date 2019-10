Lukijalta: Poliisihallinto tarvitsee vakaan, suhdanteista riippumattoman pitkän aikavälin rahoituskehyksen

Suomessa työskentelee tällä hetkellä noin 7 200 poliisia, kun vielä vuonna 2010 poliisien määrä oli lähes 7 900. Uuden hallitusohjelman mukaan poliisien määrää lisätään 300:lla seuraavan kolmen vuoden aikana. Poliisihallitus on toivonut 650 lisäpoliisia voidakseen hoitaa edes kohtuullisesti lakisääteiset tehtävänsä.

Suomessa poliisien määrä suhteessa asukasmäärään on Pohjoismaiden ja jopa koko Euroopan alhaisin. Vuonna 2017 Suomessa oli 1,25 poliisia tuhatta asukasta kohti. Ruotsissa luku oli 1,97 ja lisäksi Ruotsi suunnittelee poliisien määrän korottamista jopa 10 000:lla. Poliisihallituksen mukaan poliisilta jäi hoitamatta 100 000 tehtävää resurssivajeen takia vuonna 2017. Suomen Poliisijärjestöjen Liitto teki poliiseille työhyvinvointikyselyn vuonna 2018. Kyselyyn vastanneista 94 prosenttia oli sitä mieltä, että poliisi on työssään äärirajoilla ja työuupumus on alalla yleistä.

Edellä mainitut faktat ovat omiaan heikentämään maamme sisäistä turvallisuutta. Lyhytnäköisyydellä viittaan siihen, että poliisin rahoitus on ollut kautta aikojen poukkoilevaa ja suhdanteisiin ja ilmiöihin nojautuvaa. Epäselvä rahoitustilanne on tehnyt poliisitoiminnan ohjauksesta ja strategisesta johtamisesta entistä vaikeampaa. Joskus koulutetaan kalliisti poliiseja kortistoon ja seuraavalla hetkellä kärsitään kroonisesta työvoimapulasta.

Erilaiset ilmiöt ja tapahtumat syövät resurssit ja rahat peruspoliisitoiminnalta, joka on kansalaisten näkökulmasta kaiken ydin. Peruspoliisitoiminnalla turvataan hälytystoimintojen nopea saatavuus (toimintavalmiusajat), poliisin näkyvyys (ennalta ehkäisevä toiminta, turvallisuudentunne), valvontatoimien tehokkuus (muun muassa liikenteen valvonta ja ulkomaalaisvalvonta) sekä rikostutkinnan toimivuus ja laatu (tutkinta-ajat ja selvitysprosentit). Peruspoliisitoiminnan ohella kärsivät poliisin erityistoiminnot, joihin resurssivaje puree yhtä lailla.

Hoitaakseen lakisääteiset tehtävänsä, poliisihallinto tarvitsee vakaan, suhdanteista riippumattoman pitkän aikavälin rahoituskehyksen, jossa määritellään selkeästi maassamme toimivien poliisien määrä. Määrän tulisi seurata muiden Pohjoismaiden kehitystä. Tämä olisi pitänyt tehdä jo eilen. Tänään ei vielä ole myöhäistä, mutta huomiseen ei kannattaisi odottaa.

Ilari van der Steen, eduskunnan 2. varapuhemiehen Juho Eerolan (ps.) erityisavustaja, komisario (virkavapaalla)