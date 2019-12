Lukijalta: Lappeenrannan lentotoiminta on hölmöläisten puuhastelua

Tosiasiat puhuvat puolestaan. Julkisuudessa ei ole esitetty mitään realistista laskelmaa edes, että lentotoiminnasta tulisi koskaan kannattavaa. Nyt on käynyt niin, että mitä enemmän matkustajia ja lentoja, sitä enemmän verorahaa palaa. Enkä tarkoita yksin kaupungin tukea vaan myös valtion tukea. On myös muistettava, että jos halutaan lentoliikennettä vilkastuttaa, se tietää erittäin isoja investointeja tulevaisuudessa.

Faktaa on myös se, että kentälle saadaan vain halpalentoyhtiöitä erittäin rajatuilla kohteilla. Ja nämä halpalentoyhtiöt lentävät vain niin pitkään kuin Lappeenranta maksaa kulut ja hoitaa markkinoinnin. Kun tukiraha loppuu, loppuvat lennot. Myös koko ajan pienenevälle väestömäärälle kenttää ei kannata pitää yllä. Helsinki-Vantaa on niin lähellä ja sieltä on suorat yhteydet lähes kaikkialle maailmaan. Lento Helsinki-Vantaalta on ympäristöteko siinä mielessä. Uutta lentotekniikkaa on turha jäädä odottelemaan. Sitä eivät halpalentoyhtiöt tule ottamaan käyttöön seuraaviin vuosikymmeniin.

Lappeenrannan seudun ympäristölautakunnan kannattaisi miettiä uudelleen Lappeenrannan lentoaseman ympäristölupaa. Uusi kuuleminen ympäristöluvan osalta tulisi aloittaa heti. Ja tällä kertaa kuuleminen olisi suotava tehdä lentoaseman läheisten alueiden asukkaille, ei virkamiehille tai poliitikoille kuten todennäköisesti nykyinen lupa on tehty. Lentokenttä on liian keskustassa ja aiheuttaa lentomelua sekä luo muutenkin turvallisuusuhkia näin keskeisellä sijainnilla. Ympäristöluvan kannalta on ongelmallista kuitenkin se, että sama instanssi eli kaupunki valvoo itseään. Tai siis todennäköisesti lyö laimin valvonnan.

Lentojen vaikutuksesta talouselämään on keskusteltu julkisuudessa paljon. Hevosmiesten puheita lähinnä! Mitään todistettavasti varmaa tietoa ei ole esitetty, minkä mukaan talouselämä saisi lentokentästä merkittäviä hyötyjä. Voi olla jopa miinusmerkkistä, kun ajatellaan sitä, että esimerkiksi venäläiset suuntaavat ostosmatkansa Lappeenrannan sijasta ulkomaille. Toisaalta kun lentotoimintaa on viimeisen vuoden aikana kiihdytetty, niin väestöä on entistä enemmän muuttanut pois Lappeenrannasta. En todellakaan usko, että kukaan muuttaa Lappeenrantaan hyvien lentoyhteyksien takia. Kyllä se muutto tapahtuu enemmänkin peruspalvelujen toimivuuden, joukkoliikenteen toimivuuden, julkisten maksujen ja veroäyrin korkeuden mukaan. Tai sitten ei. Niin kuin ollaan nähty Lappeenrannassa. Veroäyri ja julkiset maksut tapissa, Etelä-Karjalan sosiaali- ja terveyspiirille (Eksote) ei riitä enää rahaa, ei teiden hyvään ylläpitoon, eikä joukkoliikenteeseen. Ihmetyttää vain, että lentoasemalle saatiin ennätysvauhtia bussiliikenne toimimaan vaikka matkustajia näyttää olevan hyvin vähän.

Mielestäni on myös niin, että kaupungin muiden liikenneyhteyksien kehittäminen on pahasti kärsinyt vain lentoliikenteeseen panostamisesta, toki myös peruspalvelujen kehittäminen on kärsinyt. Ja kaupungin virkamiehiä näyttää lentoliikenne työllistävän ja kiinnostavan kohta enemmän kuin peruspalvelujen kehittäminen. Meille on kerrottu kaupungin johtavien poliitikkojen ja virkamiesten taholta, että ammattilaiset johtavat kenttää. Jos näin sattuisi olemaan niin miksi tulos on aina negatiivinen, eikä positiivista trendiä ole näköpiirissä? Ei siis kyse ainakaan voi olla talousguruista.

Ennemmin itse panostaisin siihen mahdolliseen uuteen jäähalliin kuin Turhapuro-lentotoimintaan. Ei voi tulla terveellä järjellä muuhun käsitykseen kuin, että Lappeenrannan lentotoiminta on hölmöläisten hommaa. Yleensäkin kaupunkiyhtiöiden ja kehitysyhtiöiden kautta kierretään demokratiaa. Lainaa voidaan ottaa mielettömästi veronmaksajien piikkiin eikä mitään tietoja tarvitse toiminnasta antaa vedoten liikesalaisuuteen. Tällä mentaliteetilla ollaan mielestäni pyöritetty myös Lappeenrannan lentotoimintaa.

Lopetukseen kenttä joutaa ja uskon, että näin tapahtuukin pian, kun tappiot syvenevät.

Reijo Hirvonen,

Lappeenranta