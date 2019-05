Lukijalta: Parikkalan terveyskeskus ja vuodeosasto pitää myös säilyttää Armilan lisäksi

Onko suomalaisen terveydenhuollon esimerkkinä oleva Eksote päätöksissään osoittanut holtittomuutta, joka on aikaansaanut terveydenhuollon kriisin? On käsittämätöntä, että tuskin ulkomaali kerkesi kuivua uudessa K-sairaalassa, kun se todettiin lähes sudeksi jo syntyessään.

Lauritsalan kauppalan pojat on monesti käsitelleet terveydenhuoltomme tilaa ja esitimme mielipidekirjoituksessamme kysymyksen, miksi valmis Armilan sairaala puretaan. Emme saaneet vastausta, joten lienee tarpeellista kysyä asiaa uudelleen.

Myönnämme, ettei meillä ole poliittisia ja lääketieteellisiä kykyjä puuttua Eksoten päätöksentekoon, mutta olemme lukeneet asiantuntijoiden lausuntoja, siitä miten kestävä ja asiakasystävällinen terveyspalvelu pitää rakentaa. Tutkijat esittävät, että nykyiset terveyspalvelut ja niiden yhteydessä toimivat vuodeosastot tulee säilyttää, jotta alueellinen tasavertaisuus toteutuu. Tutkijat ovat myös päätyneet siihen, että enemmän me tarvitsemme myös laitoshoitoa.

Me edustamme yli 70-vuotiaiden ikäluokkaa, joten moni mistä tarvitsee terveydenhuoltoa. Esitämme toivomuksen omasta ja niiden puolesta, jotka sotien jälkeen rakensivat tämän maan hyvinvoinnin, että Armilan sairaalan säilyttämisen lisäksi tulee säilyttää myös Parikkalan terveyskeskus ja vuodeosasto. Parikkalasta on pitkä matka Lappeenrantaan, eikä kaikilla ole omaa autoa, jolla päästä sairaalaan joutuneita omaisia katsomaan.

Terveydenhoidosta huolehtiminen on jokaisen suomalaisen oikeus, jota ei saa vaarantaa rahanpuutteeseen vetoamalla. Väitämme, että jokainen terve ihminen on maksanut veroina terveydenhuollon kustannukset, perutuslaillinen oikeutemme on toteutettava.

Matti Räsänen, Lauritsalan kauppala poika