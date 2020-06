Lukijalta: Metsästys on ainoa keino vähentää valkoposkihanhia

Valkoposkihanhien aiheuttamat tuhot pelloilla ovat mittavat. Maanviljelijät joutuvat ostamaan rehua eläimille kun tuo Suomelle vieras laji on syönyt sadon ja tuhonnut pellon. Hanhi aiheuttaa jatkuvasti ongelmia maanviljelijöille mutta lisäksi myös kaupungeissa likaamalla puistoja ja rantoja ulosteillaan.

Hanhi ulostaa joka toinen minuutti n. 10 cm pötkäleen, joten niitähän riittää, ja on mahdotonta siivota hanhien jälkiä kun näitä lintuja on satoja ja satoja rannoilla, puostoissa ja pelloilla. Hanhen ulosteessa on suolistobakteereja, ja ne likaavat viljasadon lentäessään peltojen yli. Satoa ei voi käyttää edes eläinten rehuksi. Viljasato pitäisi saada korjattua ennen hanhien muuttoa, mutta usein sateinen syksy estää sen, ja silloin sato on menetetty. Näin ollen se kelpaa vain eläinten alustojen kuivikkeeksi.

Myös lentoliikenteelle valtavat hanhiparvet aiheuttavat ongelmia lentokoneen noustessa ja laskeutuessa. Tarkkana saa olla kun hanhet lentävät sakeana parvena kentän lähellä ilmatilassa.

Ministeri Krista Mikkonen (vihr.) ja kansanedustaja Hanna Holopainen (vihr.) esittivät mielipidekirjoituksessaan (ES 9.6.) että perustetaan ns. syöttöpeltoja lintujen muuttoreitille. No ehkä näin, mutta minusta ajatus on hiukan utopistinen. Vaikka linnut oppivat heidän mukaansa nopeasti, niin tuskin sentään oppivat lukemaan missä tuo valtion maksama syöttöpelto on.

Tosin hanhet ovat kyllä oppivaisia ainakin silloin kun niitä yritetään karkoittaa, nopeasti ne huomaavat karkoittimet mistä ei ole vaaraa ja palaavat ruokailemaan samoille pelloille ja myös kiertävät kulkua estävät aidatkin nokkelasti.

5.6.2020 täyttyi nimilista 50 000 nimestä kansalaisaloitteessa, joka sallii valkoposkihanhien vähentämisen metsästämällä. Aloite on hyvä ja toivottavasti menee läpi eduskunnassa. Tämä on ainoa järkevä keino vähentää hanhien määrää. Tiedoksi vielä: hanhi munii 5–6 munaa, ja meillä ei ole ole esim. naaleja uhkaamassa kannan kasvua, joten metsästäminen sallittakoon.

On aika hassua, että täällä meillä syötetään hanhia ja Virossa ja monessa muussakin maassa niitä voi metsästää. Naapurimaassa varmaan jo odotellaan pulskaa hanhipaistia vesi kielellä.

Kurtturuusu, lupiini ja myös valkoposkihanhi ovat vieraslajeja, jotka eivät voi lisääntyä hallitsemattomasti.

Riitta Munnukka

kaupunginvaltuutettu (kesk.), Lappeenranta