Lukijalta: Lappeenrannan osoitettava nyt oikeaa tukea yrittäjille

Välittääkö Lappeenrannan kaupunki yrittäjistään? Koronakriisin takia suuri osa lappeenrantalaisista pienistä ja keskisuurista yrityksistä on suunnattomissa vaikeuksissa. Hyvin monella on liiketoiminta pysähtynyt kokonaan, konkurssiuhka on ilmeinen ja työpaikat ovat vaakalaudalla. Moni näistä yrityksistä on vuokralla kaupungin omistamissa tiloissa.

Kaupunginhallitus päättää kaupungin avustavista toimista yrityksiä koskien. Maanantain 30. maaliskuuta esityslistalla oleva virkamiesehdotus koostuu lähinnä vuokranmaksuajan pidentämisestä sekä siitä, että kaupunki tekisi enemmän hankintoja paikallisilta yrityksiltä. Joustaminen vuokranmaksuaikataulussakin olisi toissijainen auttamismuoto, ensisijaisesti konsultoitaisiin yrityksiä saamaan apua jostain muualta.

Kaupunginhallitukselle tehty esitys ei ole riittävä ja vaikuttaa, ettei yritysten ahdinkoa joko oivalleta tai oteta vakavasti. Mielestäni Lappeenrannan tulee ottaa mallia Helsingistä, jossa päätettiin kolmen kuukauden vuokrien nollauksesta vaikeuksissa oleville yrityksille jotta työpaikat säilyisivät ja luodaan toivoa tulevasta. Edelleen, virkamiesjohtomme alkaa ilmeisesti vasta nyt kantaa huolta siitä kuinka lappeenrantalaiset yritykset pärjäävät kaupungin kilpailutuksissa. Miksei se ole aiemmin kiinnostanut – eikö näiden yritysten veronmaksukyky ja työllistävä vaikutus ole aiemmin ollut tärkeä?

Toivon, että kaupunginhallitus päättää pelastaa mahdollisimman monta lappeenrantalaista työpaikkaa ja yritystä. Vuokrien maksun lykkäys ei riitä, vaan kaupungin on joustettava vuokranantajana ja jätettävä vuokria perimättä kokonaan. Lappeenrannan kaupunginhallituksella on nyt mahdollisuus osoittaa, miten juhlapuheet muuttuvat käytännön teoiksi. Se maksaa, mutta yritysten kaatumisen ja työpaikkojen menettämisen hinta on vielä suurempi.

Jukka Kopra

kansanedustaja, eduskuntaryhmän 1. varapuheenjohtaja (kok)