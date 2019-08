Lukijalta: Reservistä poistuminen on ymmärrettävää—Enää ei ole maata, jota puolustaisi

Hiljan uutisoitiin puolustusvoimien komentaja vaihtumisesta. Samoissa uutisissa mainittiin myös, että yhä vähemmän on Suomea kriisitilanteessa puolustavia henkilöitä. Yhä useampi armeijan käynyt henkilö hakeutuu siviilipalveluskeskuksen täydennyspalvelukseen. Onneksi maanpuolustustahto on vielä korkealla, mutta silti ollaan huolissaan sen hiipumisesta.

Syy maanpuolustuhaluttomuuteen ei ole mukavuuden haluisessa elämäntavassa, syy on itse asian mielettömyys, kun ei entiseen tapaan enää ole maata mitä puolustaisi. Isänmaan suvereniteetti on alistettu EU:n komissiolle, neuvostolle ja parlamentille Brysseliin, jossa pienen maamme asioita tuskin kovin paljon edes kuunnellaan.

Katsoin telkkarista, kun Heidi Hautalaa hiljan haastateltiin. Hautala sanoi, että meppien tehtävä ei ole puolustaa oman maan vaan äänestäjiensä asioita. Omaa pesää riekkuva oli taannoin kirjailija Jari Tervon esiintyminen telkkarissa, missä hän provosoivasti heitti olkansa yli Raamatun, mutta ei uskaltanut heittää Koraania, koska se olisi ollut rasismia. Maanpuolustustahto vähentää sekin, että omaa kulttuuria ilkutaan.

Suomalaiset vaistoavat, että heitä käytetään EU:ssa hyväksi, sekin vesittää maanpuolustustahtoa. Kuka nyt antaisi tieten tahtoen henkeään epäselvän eurooppalaisen jäsenvaltioiden muodostaman taloudellisen ja poliittisen liiton puolesta – jos tällaisen sydän sykkii syvälle Brysseliin, eikä omalle kansallisvaltiolle.

Moni tänne mukamas turvapaikkaa hakemaan tullut irakilainen nuori mies näyttää mallia sille, että vihollisen hyökätessä on rajat auki, että mieluummin poistutaan maasta, kun jäädään hyökkäyksen puolustajaksi.

Ottamatta kantaa mihinkään erityiseen puolueeseen, minkä kaikki arvaavat, on maan nationalisteista on tehty vihollisia, vaikka he ovat juuri se viimeinen peräseinä, joiden tarkoitus on myös tiukan paikan tulle maata asein puolustaa.

Markus Malmi, Lappeenranta