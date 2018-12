Lukijalta: Haapavesi pitäisi saada kuntoon

Ruokolahden Haapavedenselän vedenlaatu on heikentynyt, eikä parannustoimista ole yhteisymmärrystä. Alueen ongelma on samanlainen kuin Pien-Saimaalla – virtaama on vaisu, vain noin kuusi kuutiometriä sekunnissa, ja valuma-alueen ravinnekuormitus korkea.

Vesialueelle tulee ravinteikasta vettä ojista ja Virmutjoesta. Fosforipitoisuus valumavesissä on jopa 39 g/l (Ojavesitutkimus 2014). Kaljaniemen patoluukkua on vaadittu aukipidettäväksi virtaaman lisäämiseksi. Tänä vuonna aloitettu kokeilu mittauksineen kuitenkin osoittaa, ettei sillä ole juuri vaikutusta. Kesä-syyskuun aikana vettä virtasi 28 miljoonaa kuutiota Kaljaniemen selältä etelään ja 10 miljoonaa kuutiota pohjoiseen – keskimäärin noin 1,7 kuutiometriä sekunnissa etelään.

Saimaan väljiltä, hyvälaatuisilta selkävesiltä ei alueelle vettä virtaa.

Merkittävä vaikuttaja on metsäteollisuuden ottama vesimäärä. Se on aiemmin ollut korkea, mutta on laskenut noin 2,5 kuutiometriin sekunnissa. Nyt Kaljaniemen padon läpi on kulkenut vettä yhteensä noin 4,2 kuutiometriä sekunnissa kohti Vuoksea. Haihdunta huomioon ottaen virtaama on käytännössä pysähtynyt muissa aukoissa, ja Haapavesi on käytännössä täynnä ojavesiä sekä Virmutjoen vettä. Saimaan väljiltä, hyvälaatuisilta selkävesiltä ei alueelle vettä virtaa. Paradoksaalista on, että metsäteollisuuden aiemmin Kaljaniemen pohjoispuolelta ottama vesimäärä on pitänyt vesialuetta kunnossa, kun sinne on virrannut hyvälaatuista korvausvettä. Tehtaan vedenkäytön vähentäminen on johtanut vedenlaadun kannalta epätoivottuun lopputulokseen.

Haapavedenselän kuntoonsaattamiseksi on ojavesien ja Virmutjoen ravinnekuormitus saatava alle puoleen nykyisestä. Veden nopea kuntoonsaattaminen edellyttää kuitenkin vastaavaa tointa kuin Kivisalmessa. Patoon tarvitaan pumppu, joka imee Kurenvirran kautta raikasta vettä Saimaalta. 10 m3/s-pumppu vaihtaisi Haapaveden ja Kaljaniemenselän veden noin kerran vuodessa, mikä varmasti raikastaisi veden oivalliseen kuntoon. Pumppauksella olisi positiivista vaikutusta myös Soinilansalmen veden tilaan, sillä osa vedestä virtaisi sitä kautta.

Juha Pyrhönen, Lappeenranta