Lukijalta: Omalääkäri on parempi kuin lottovoitto

Minua on jo vuosikymmeniä hoitanut sama lääkäri ja olen siitä todella kiitollinen.

Tuttu potilas-lääkärisuhde jossa molemmat tuntevat toisensa ja luottavat toisiinsa on jatkunut tähän asti.

Tässä eräänä päivänä menin toiseen apteekkiin kuin missä normaalisti käyn, ja toinen särkylääkeresepteistä ei ollutkaan ajan tasalla. No, farmaseutti lähetti sen uusittavaksi Armilaan. Tässä yli viikon olen odotellut viestiä, jossa minulle ilmoitettaisiin, että resepti on uusittu. Olisiko uusinta tapahtunut aiemmin, jos olisi ollut tärkeämmästä lääkkeestä kyse? No, voihan sitä tietysti selittää, että on ollut juhlapyhiä paljon välissä, mutta olisiko jonkun muun kohdalla tapahtunut ikäviäkin asioita.

Tänään otin ja soitin omallelääkärille, ja reseptin uusinta onnistui pikapikaa. Suurkiitos tunnolliselle lääkärilleni.

Riitta Kärmeniemi,

Lappeenranta