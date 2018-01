Lukijalta: Upseeritkin vähättelevät puolustuksen uskottavuutta

Nato-intoilijat vähättelevät puolueettomuuden merkitystä turvallisuuspoliittisena doktriinina. Puolueettomuus, jonka elementtejä ovat sotilaallinen liittoutumattomuus ja itsenäinen puolustus, on mielestäni paras valinta pienelle kansakunnalle. Itsenäisyytemme historia, tosin lyhyt, tarjoaa hyviä esimerkkejä.



Puolustuksen uskottavuus oli koetuksella talvella 1939-40, kun neuvostovihamielisen politiikan seurauksia paikattiin talvisodassa. Erityisesti uskottavuus oli koetuksella jatkosodan päättymisen jälkeen syksyllä 1944, jolloin valittavana oli kaksi tietä, germanisierung tai finlandisierung. Entisestä poiketen uuden johdon valinta oli finlandisierung, suomettuminen. Se tarkoitti, että Suomi itsenäisenä valtiona ryhtyi taistelemaan maahamme asettuneita vieraan valtion joukkoja vastaan. Näin syntynyt Lapin sota oli monelle kova pala nieltäväksi, mutta välttämätön. Ei ole vaikea ymmärtää seurauksia, jos valinta olisi ollut toinen.



Uskottavuutta koeteltiin myös Berliinin kriisin aikoihin 1961. Kriisin heijastuma Suomessa tunnetaan nimellä noottikriisi. Tuolloin Neuvostoliitto jätti Suomelle YYA-sopimuksen tarkoittaman nootin. Suomen johto torjui nootissa esitetyn yhteisen sotaharjoituksen tukeutuen sopimuksen 1 artiklaan, joka edellytti, että Suomi itsenäisenä valtiona tulee taistelemaan mahdollisen hyökkäyksen torjumiseksi. Uskottava puolustus antoi maamme johdolle vankan selkänojan torjua vieraan valtion sotilaiden tulon Suomen alueelle.



Nykyjohdon aikana tilanne on toinen. Jopa korkea-arvoiset upseerit vähättelevät puolustuksen uskottavuutta ja haikailevat Natoon. Puolustusvoimien komentaja on allekirjoittanut "isäntämaasopimuksen", joka mahdollistaa vieraan valtion joukkojen asettua Suomen alueelle. Nimen valinnalla haluttaneen hämärtää sopimuksen todellista tarkoitusta, sillä englanninkielisen termin, memorandum of understanding, vakiintunut suomennos lienee aiesopimus. Myös puolustusministeri suunnittelee kansainvälistä sotaharjoitusta Suomen alueelle.



Ehkeivät ministeri ja komentaja ole asialla ilman ylipäällikön suostumista. Jos näin olisi, olettaisin ylipäällikön reagoivan. Näin ei kuitenkaan ole tapahtunut, mikä kuvannee ylipäällikön suhtautumista Natoon ja liittoutumattomuuteen yleisemminkin.



Asko Munukka, Imatra