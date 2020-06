Lukijalta: Täydellisyyteen pyrkivä voi kompastua

Sosiologi Christine Carthy on todennut, että perfektionismi, täydellisyyteen pyrkiminen, on onnettomuuden alkeishiukkanen. Vanha kansanviisaus sanoo, että paras on hyvän pahin vihollinen.

Kun nyt viides peräkkäinen eduskuntakausi pyrkii esittämään ratkaisua maailman parhaaksi sote-malliksi, on taas uhkana, että huhtikuu 2023 ehtii tulla väliin ennen kuin eduskunta saa lakipaketin valmiiksi.

Jokaisella aikaisemmalla kerralla oppositio on tehokkaalla neliraajajarrutuksellaan kyennyt estämään tarpeellisen uudistuksen toteuttamisen. Eipä hallintohäkkyröillä yksikään sairastunut potilas ole tervehtynyt tai tule tervehtymään.

Itä-Savon neljän kunnan pakottaminen liittymään Etelä-Savon Essoteen lienee asialistan helpoimmasta päästä. Analogisesti Länsi-Pohjan sairaanhoitopiirin tulee kuulua Lapin maakunta-soteen.

HUS:n ja neljän uuden maakunnan sekä Helsingin kaupungin suhteiden järjestäminen avaa mielenkiintoisia näkökulmia. Entäpä jos jokin pienempi maakunta järjestäytyy yhden kunnan mallin mukaiseksi. Sellainen ratkaisu voisi vyöryttää Helsingin mallin useampaan nykymaakuntaan. Toisaalta muutamat suuret kaupungitkin haluavat oman leikkikehän.

Ajattelen toistakymmentä vuotta toimineen Eksoten olevan sinänsä kypsä rakenne, mutta riittävätkö alueen henkiset ja taloudelliset resurssit. Erikoissairaanhoidon kustannukset mieluusti siirretään valtion piikkiin.

OIkeudenmukaisen rahoitusratkaisun aikaansaaminen on lähes mahdoton tehtävä. Yhtäältä valtion ja kuntien välillä millimetrioikeudenmukaisuuteen ei päästä. Riittääkö suurin piirtein; ei. Vielä vaikeampaa on yksilöiden kunnallisveron alentaminen 12,63 prosenttiyksiköllä ja huolehtia sentilleen samansuuruisesta valtionveron korotuksesta. Tällaisen operaation täsmällisessä toteuttamisesssa VM:n vero-osasto ei ole ennenkään onnistunut.

Olisiko mahdollista uudistaa sote-asioita palastamalla möhkälettä viemällä maaliin sairaanhoitopiireissä sote-integraatio parhaiden mallien mukaan? Integraatio on tunnetusti pahasti kesken. Onko aina pakko pyrkiä kerralla saamaan koko valtakunta malliin, joka etukäteen voidaan arvioida sopimattomaksi jollekin maan kolkalle? Jos katse Helsingin Senaatintorin reunalta ei yllä Kehä III:n ulkopuolelle, miten toimivia ratkaisuja voi synnyttää hämäläisille, savolaisille ja pohjalaisille?

Iikko B Voipio

Taipalsaari