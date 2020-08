Lukijalta: Eksoten kupla puhkesi

Lappeenrannassa taidetaan olla mallioppilaita möhlimisessä. Vuosien varrella olemme nähneet, että milloin kaupungin päättäjä tai milloin Eksoten johto tekevät emämunauksia. Laskut maksamme me veronmaksajat.

Tuntuu käsittämättömältä, että palkkojen harmonisointi voi jäädä kesken lähes kymmeneksi vuodeksi. Eksotella on lakimiehet ja eri puolueiden kokeneet johtohenkilöt. Luulisi heidän osaavan asiansa. Pöyristyttävää! Vaikuttaa, että Eksoten hallintokulttuuri on ollut vähättelevää ja ylimielistä. Sellaisen vaikutelman saa, kun on vuosien varrella lukenut lehtiartikkeleja.

Nyt ihmetellään, miten näin pääsi käymään. Onko niin, että hyvää palvelua ei voi tuottaa halvalla. Ei ainakaan lakia tai sopimuksia rikkomalla.

Uudistunut johto joutuu nyt pähkäilemään, mitä tehdä, mistä rahat. Eikä siinä kaikki, vaan palkkakulut nousevat pysyvästi monella miljoonalla.

Eksotessa mukana olevien kuntien päättäjät eivät varmasti johdon päätä silitä. Moni kunta on jo nyt taloudellisissa vaikeuksissa. Mistä rahat tähän kriisiin? Kuvitteliko entinen johto, että sote-uudistus tulisi ja valtio maksaisi viulut. Väärin arvattu.

Kyllä meiltä kuntalaisilta on mennyt luottamus virkamiehiin jo moneen otteeseen.

Päätä pudistellen odotamme pahempia aikoja.

Vuokko Kupiainen

Lappeenranta